Смартфон Razer получит дисплей с частотой 120 Гц, сдвоенную камеру, аккумулятор емкостью 4000 мА•ч и поддержку QC 4+

Филиал британского мобильного оператора Three UK разместил на своем сайте страничку нового игрового смартфона Razer, который должны представить только завтра. Сейчас оригинальная страница уже удалена, но сторонние ресурсы успели все сохранить.

На странице с основными характеристиками смартфона Razer Phone присутствует и его изображение. Оно весьма посредственного качества, но в целом позволяет оценить дизайн новинки.

В характеристиках же указан дисплей, выполненный с применением технологии IGZO, диагональю 5,7 дюйма, поддержкой технологии улучшения цвета Wide Color Gamut (WCG) и кадровой частоты 120 Гц.

Основная камера устройства включает два модуля разрешением 12 и 13 Мп соответственно. В первом случае максимальная диафрагма составит F/1.75, во втором — F/2.6. Судя по всему, в данном случае используется традиционная конструкция системы сдвоенной камеры с широкоугольным и телеобъективом.

Подтверждены объемы оперативной и встроенной памяти – 8 и 64 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора составит 4000 мА·ч, что позволяет рассчитывать на неплохую автономность. Вдобавок заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. Название SoC не упоминается, но предыдущие слухи указывали на Snapdragon 835. Ну и в заключение можно отметить пару фронтальных динамиков с поддержкой технологий Dolby Atmos и THX.

К сожалению, данных о цене на странице не оказалось, так что все еще неясно, сколько будет стоить первый смартфон Razer.

Источник: gsmarena