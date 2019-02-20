Смартфон Samsung Galaxy S10 5G получил экран диагональю 6,7 дюйма и шесть камер

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Продолжая тему новых смартфонов, показанных сегодня Samsung, нельзя не упомянуть четвертую модель линейки Galaxy S10 для сетей пятого поколения 5G, которая у нас по очевидным причинам продаваться не будет. Да, это та самая продвинутая версия Galaxy S10 5G, ранее фигурировавшая под кодовым названием Beyond X. Поддержка 5G — далеко не единственное отличие Galaxy S10 5G от Galaxy S10+, так что смартфон определенно стоит рассматривать как отдельную модель, а не как просто версию Galaxy S10+.

Первое существенное отличие заключается в экране. В Samsung Galaxy S10 5G используется экран Dynamic AMOLED типа Infinity-O диагональю целых 6,7 дюйма против 6,4 дюйма у Galaxy S10+, что делает эту модель самой крупной в истории линейки Galaxy S. Разрешение экрана не отличается от такового у Galaxy S10 и Galaxy S10+ — Quad HD+ (1440х3040 пикселей).

Вторая особенность Samsung Galaxy S10 5G — камеры. У этой модели в общей сложности 6 камер — двойная фронтальная и четверная основная. Обе содержат времяпролетный модуль ToF (Time of Flight) для трехмерного сканирования, функций дополненной и виртуальной реальности. В случае фронтальной камеры модуль ToF установлен взамен дополнительного модуля на 8 Мп с F2,2, основной, как и у Galaxy S10+, представлен модулем на 10 Мп с диафрагмой F1,9, тогда как в основной камере модуль ToF просто дополняет конфигурацию камеры Galaxy S10+. Благодаря модулям ToF вдобавок ко всему обеспечивается еще возможность создания трехмерных изображений, а также поддержка функций Video Live Focus и Quick Measure. Увы, пока нет никаких демонстраций, позволяющих наглядно оценить преимущества модуля ToF.

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G предлагается в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти, причем слота microSD не предусмотрено.

Кроме того, Galaxy S10 5G выделяется аккумулятором увеличенной емкости 4500 мА·ч и поддержкой быстрой проводной зарядки Super Fast Charging мощностью 25 Вт (стандарт совместим с USB Power Delivery 3.0). Быстрая беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0 мощностью 15 Вт тоже поддерживается, как и функция обратной беспроводной зарядки Wireless PowerShare.

При габаритах 162,6х77,1х7,94 мм смартфон весит 198 г.

В остальном Galaxy S10 5G и по характеристикам и по возможностям полностью идентичен модели Galaxy S10+.

В продажу Samsung Galaxy S10 5G поступит весной. О его цене пока не сообщается.

Источник: GSM Arena