Смартфон Samsung Galaxy S10 теперь ожидается в феврале на MWC, а сгибающийся Galaxy X – в январе на CES

До этого момента считалось, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 выйдет раньше обычного – в январе 2019 года. Но новые данные указывают на то, что Samsung внесла коррективы в изначальный график выпуска и теперь анонс Galaxy S10 ожидается на выставке MWC 2019 в феврале. То есть, никакого опережения сроков в сравнении с нынешней моделью Galaxy S9, дебютировавшей на MWC 2018, не будет.

Источником этой информации выступил известный инсайдер Ice Universe, который неоднократно публиковал первым достоверную информацию о новых устройствах, так что ей вполне можно верить.

О смартфоне Samsung Galaxy 10, который проходит под кодовым названием Beyond, уже сейчас есть масса слухов, но вот с подтверждением имеющихся сведений пока туговато. Были данные, что Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном, но также мы слышали о существенном изменении во внешности, выражающемся в полном отсутствии рамок по периметру дисплея.

Пока также неясно, будет ли юбилейный смартфон линейки Galaxy S называться Galaxy 10, либо же производитель выберет для него какое-то другое имя.

Одновременно Ice Universe сообщает, что первый сгибающийся/складной смартфон Samsung, в котором, как мы недавно узнали, гибким будет не только экран, но и как минимум аккумулятор, мы увидим на выставке CES 2019. В продажу новинка, которую сейчас называют Samsung Galaxy X, должна поступить к концу января. Ранее сообщалось, что стартовая партия сгибаемых смартфонов Samsung, будет включать от 300 до 500 тыс. единиц.

Источник: Ice Universe