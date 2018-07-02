Samsung готова приступить к производству гибких аккумуляторов для своего первого складного смартфона

Как мы уже знаем, компания Samsung уже несколько лет разрабатывает сгибающийся смартфон, который в разное время фигурировал под разными именами Galaxy X/Project Valley. Последние данные указывают на то, что прототип этого смартфона, о котором мы пока можем судить только по патентным заявкам, будет показан в ходе закрытых презентаций на CES 2019, а официальный анонс состоится на MWC 2019. Но гибким или складным (как кому больше нравится) у этого устройства будет не только экран, но и других компоненты.

По данным ресурса ITHome, специалистами аккумуляторного подразделениям южнокорейского гиганта Samsung SDI уже разработаны прототипы гибких аккумуляторов для будущих сгибаемых смартфонов компании. Более того, массовый выпуск этих аккумуляторов производитель планирует наладить уже в этом году.

На данный момент считается, что устройство будет оснащено дисплеем OLED размером 7,3 дюйма, который будет складываться, оказываясь внутри устройства. В сложенном состоянии дисплей будет иметь диагональ 4,5 дюйма. Понятно, что при такой большой диагонали емкость аккумулятора должна быть соответствующей.

Так вот, по данным источника, с момента создания первых прототипов таких гибких аккумуляторов в 2014 году специалистам Samsung SDI удалось увеличить емкость со скромных 210 мА∙ч до весьма солидных 3000-6000 мА∙ч в зависимости от модели.

Какую конкретно емкость будет иметь батарея первого сгибаемого смартфона Samsung, который, как мы знаем, будет относиться к линейке Galaxy Note, нам еще предстоит узнать. Но очевидно, что батарея в этом смартфоне тоже будет гибкой.

К слову, буквально на днях ETNews сообщало о скором начале серийного выпуска компанией Samsung гибких панелей OLED, которые будут использованы в складном смартфоне. Полномасштабное производство грядущей новинки, как ожидается, будет запущено ближе к концу года.

Источник: Gizmochina и ITHome