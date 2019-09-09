Смартфон Vivo NEX 3 с безрамочным дизайном показался в официальном видео





Как ожидается, официальный анонс смартфона Vivo NEX 3 состоится 16 сентября. Но ещё до этого события китайский производитель представил видео с новинкой, которое позволяет рассмотреть её со всех сторон и подробно ознакомиться с дизайном.

Видео демонстрирует дисплей Waterfall, боковые грани которого закруглены почти под углом 90 градусов. Таким образом боковые рамки у смартфона Vivo NEX 3 практически отсутствуют. Рамки над и под дисплеем очень тонкие. Предыдущие утечки утверждали, что дисплей занимает 99,6% поверхности лицевой панели (и даже более 100%). Из базы данных TENAA удалось узнать, что эта модель оснащена 6,98-дюймовым дисплеем с разрешением 2256х1080 точек. В устройстве используются AMOLED панель и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Видео демонстрирует не только безрамочный, но ещё и безкнопочный дизайн. Вместо физических кнопок в смартфоне Vivo NEX 3 используются чувствительные к нажатию виртуальные кнопки для включения и регулировки громкости. Сверху расположена дополнительная кнопка питания, а также более широкий модуль для всплывающих камер, в котором находятся две камеры для автопортретов. Предыдущие сообщения также утверждали, что этот же край содержит 3,5-миллимитровый разъём для подключения наушников. В базе данных TENAA также содержались сведения о разрешении селфи-камеры, она имеет разрешение 16 Мп. Вероятно, второй сенсор служит для создания эффекта боке.

На задней панели смартфона Vivo NEX 3 расположен тройной модуль камеры в виде круглой вставки. Опять же, по данным TENAA, главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора. Остальные два модуля содержат 13-мегапиксельные сенсоры. Можно предположить, что они используются для оптического увеличения или отдаления объекта съёмки.

Дополнительно сообщается, что смартфон Vivo NEX 3 несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 855+ с частотой 2,96 ГГц. Устройство может включать до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Однако слот для установки карты памяти microSD не предусмотрен. Вероятно, в компании посчитали, что встроенного хранилища будет достаточно для всех нужд пользователей. В качестве операционной системы используется версия Android 9 Pie. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки FlashCharge с передачей 44 Вт энергии. Устройство имеет размеры 167,44×76,14×9,4 мм и массу 218 г. На рынок поступят различные версии с поддержкой 4G и 5G. Пока что нет информации о цене этой модели.

Источник: gizmochina