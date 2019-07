Смартфон Vivo Nex 3 получит изогнутый дисплей с эффективной площадью более 100%

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию того, что, как они утверждают, является внешним стеклом, покрывающим дисплей смартфона Vivo Nex 3. При этом видно, что стеклянная панель имеет края, которых изогнуты под углом почти 90 градусов. Таким образом, стекло защищает дисплей, который расположен не только на лицевой панели, но и на боковых гранях устройства.

Как заявляет Ice Universe, у этого смартфона будет «сплошной экран» без отверстий и вырезов. Вместе с тем, изогнутые боковины дисплея обеспечат соотношение размеров дисплея к поверхности лицевой панели «более 100 процентов».

The vivo NEX 3 is probably the highest screen-to-body ratio phone in 2019. The Screen-to-body Ratio is over 100% based on the “display area/projected area” calculation method. pic.twitter.com/B0cZ2XgzE7

— Ice universe (@UniverseIce) July 25, 2019