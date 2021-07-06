Смартфоны iPhone 13 Pro и Pro Max получат более крупные модули камеры на задней панели





Ожидается, что грядущие смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат существенно обновлённые камеры. Это приведёт к использованию модулей камер ещё большего размера. Теперь предполагаемые чехлы для iPhone 13 Pro показывают, чего нам следует ожидать в этом отношении.

В соцсети Weibo появилась публикация с изображениями, на которых запечатлён смартфон iPhone 12 Pro в силиконовом чехле, который, как утверждается, был разработан специально для грядущего iPhone 13 Pro. При этом можно видеть, что нынешняя модель идеально поместилась в чехол, так что размеры грядущего устройства не должны измениться. В то же время вырез для камеры выглядит существенно больше, чем занимает камера нынешнего iPhone 12 Pro. Если размеры точны, выступ камеры будет занимать более половины задней панели iPhone 13 Pro по горизонтальной оси.

Вероятно, причиной столь существенного увеличения блока камер станет внедрение в iPhone 13 Pro технологии стабилизации со сдвигом датчика. Также слухи утверждают, что Apple работает над более крупными сенсорами камер. Это позволит захватывать больше света и приведёт к повышению качества съёмки.

Увеличение блока камеры затронет и версию iPhone 13 Pro Max, хотя в данном случае изменения уже не столь существенные по сравнению с моделью нынешнего поколения. В случае iPhone 13 Pro основной причиной увеличения блока камеры стало внедрение технологии стабилизации со сдвигом датчика. Но она уже используется в iPhone 12 Pro Max. Так что при переходе к iPhone 13 Pro Max увеличатся лишь размеры отдельных сенсоров.

Источник: phonearena