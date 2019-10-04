Смартфоны Pixel 4 получат функцию Dual Exposure, опубликовано много примеров фотографий, снятых на камеру Pixel 4

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Как утверждают утечки, смартфоны Google серии Pixel 4 получат новый чип обработки изображений Pixel Neural Core (предыдущая версия называлась Visual Core). При этом приложение камеры также будет изменено, оно получит новую функцию Dual Exposure.

Этот новый режим позволит отдельно контролировать яркие и тёмные участки на снимке. Таким образом, Dual Exposure можно назвать HDR с ручной настройкой. Стандартный режим HDR делает несколько снимков одной сцены с различной экспозицией, а затем объединяет их в одну итоговую фотографию, где хорошо проработаны светлые и тёмные фрагменты. А следующем ролике демонстрируется работа режима Dual Exposure.

Кроме того, произошла утечка фотографий, снятых на камеру смартфона Pixel 4 с использованием режима Dual Exposure.

А также официальных фотографий, снятых на Pixel 4.

Ещё опубликованы фотографии, снятые в условиях недостаточного освещения.

Дополнительно представлены автопортреты, снятые на фронтальную камеру.

И показаны фотографии, полученные в режиме боке.

Кроме того, в смартфонах серии Pixel 4 будет использоваться радар Soli. Он позволит управлять смартфоном при помощи жестов без фактического прикосновения к сенсорному дисплею. Благодаря этому можно управлять работой будильника, последовательностью воспроизведения музыки и даже осуществлять управление в играх.

В частности, Google сотрудничала с Niantic, чтобы выпустить специальную версию игры Pokemon (Pokemon Wave Hello), которая позволяет использовать управление жестами.

Источник: gsmarena