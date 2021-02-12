Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 получат дисплеи с частотой обновления до 120 Гц

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Как ожидается, в скором времени компания Samsung обновит две модели своих смартфонов: Galaxy A52 и A72. Предварительные утечки и позволяют оценить, какие именно аспекты устройств будут улучшены в моделях нового поколения.

Одним из улучшений смартфонов Samsung Galaxy A52 и A72 станет повышенная частота обновления изображения дисплеев. Это позволит сделать изображение более плавным. Как ожидается, обе модели будут предлагаться в версиях с поддержкой связи LTE и 5G. При этом LTE-модификации получат дисплеи с частотой обновления 90 Гц, а версии с поддержкой 5G – 120 Гц.

Согласно имеющейся информации, модель Samsung Galaxy A52 5G оснащена 6,5-дюймовой OLED панелью, процессором Snapdragon 750G и батареей ёмкостью 4500 мАч. Сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Ожидается появление конфигураций памяти 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Камера на задней панели должна получить четыре модуля. В главном модуле используется 64-мегапиксельный сенсор. Ещё пользователям будет доступен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 5-мегапиксельный макро модуль и 5-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера выполнена на базе 32-мегапиксельного сенсора.

Цена Samsung Galaxy A52 5G ожидается на уровне €450 (около $550), а версии с поддержкой связи LTE – около $400.

Источник: The Verge