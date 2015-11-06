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Компания Doogee готовит к выходу смартфоны Doogee X6 и X6 Pro, которые будут выделяться специальной конструкцией, получившей необычное название Elasticity Arm. Источник поделился информацией о том, что на самом деле скрывается под этим маркетинговым термином.

По сути, смартфоны Doogee X6 и X6 Pro являются улучшенными версиями модели Doogee X5. Оба устройства оснащаются 5,5-дюймовыми дисплеями и аккумуляторами емкостью 3000 мА•ч. Также известно о новом необычном дизайне боковых кнопок, призванном существенно повысить удобство использования смартфонов, одновременно увеличив срок службы данных элементов.

Собственно, Elasticity Arm представляет собой эластичный металлический корпус со спрятанными вовнутрь кнопками. Идея, лежащая в основе этой конструкции, сводится к тому, чтобы сделать смартфон лучше с эстетической точки зрения, замаскировав отверстия в металлическом корпусе.

Еще одним преимуществом данного дизайна, как утверждается, более длительный срок эксплуатации физических органов управления по сравнению с более традиционной конструкцией. Впрочем, преимущество это довольно сомнительно (как часто вам приходилось заменять кнопки регулировки громкости или питания?)

Источник: Gizchina