Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge начали получать обновление до Android 8.0 Oreo, а для Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) оно выйдет только в конце лета

В следующий вторник стартует ежегодная конференция Google I/O 2018, на которой в числе других анонсов нам поведают подробности о следующей, девятой версии операционной системы Android. По одной из версий, она будет называться Pineapple. Тем временем компания Samsung приступила к распространению обновления до операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge, которые вышли более двух лет назад.

В числе первых о доступности обновления сообщили жители Великобритании. Прошивки для Samsung Galaxy S7 и S7 edge проходят под версиями G930FXXU2ERD5 и G935FXXU2ERD5 соответственно.

Обновление содержит последнюю графическую оболочку Samsung Experience 9.0, которая включает новую клавиатуру, улучшенный помощник Bixby и прочие нововведения. Кроме того, в дистрибутив размером более 1,2 ГБ включено апрельское обновление безопасности Android.

Известно также, что Samsung готовит обновление Android 8.0 Oreo для моделей Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018), вышедших в декабре прошлого года с седьмой версией ОС Android. Но выйдет это обновление лишь в июле или в августе этого года, то есть владельцам этих аппаратов придется немного подождать.

Источник: gizmochina и Galaxyclub