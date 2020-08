СМИ: Nintendo выпустит улучшенную версию игровой консоли Switch в начале 2021 года

Компания Nintendo планирует выпустить обновлённую версию своей популярной игровой консоли Switch в следующем году. Об этом сообщает ресурсы Economic Daily News и Bloomberg, ссылаясь на источники в канале поставок. Новая модель выйдет в начале 2021 года.

Это может стать первым существенным обновлением, которое повысит производительность игровой консоли Switch с момента её выпуска в марте 2017 года. Bloomberg сообщает, что Nintendo «рассматривала возможность внедрения повышенной вычислительной мощности и графики высокой чёткости 4K». В то же время ресурс Economic Daily News заявляет об улучшенных визуальных эффектах. В прошлом году Nintendo выпустила две новые модели Switch, но они использовали более энергоэффективную версию исходного оборудования. Это позволило внедрить те же возможности в более компактном устройстве и обеспечить более длительное время автономной работы без заметных улучшений производительности.

Аппаратная платформа существующих версий Switch основана на системе-на-чипе NVIDIA Tegra X1, которая была анонсирована около 5 лет назад. С тех пор технологии мобильных процессоров значительно продвинулись вперед. Таким образом, вполне можно ожидать выхода новой более производительной версии игровой консоли. Однако вряд ли в этот раз Nintendo будет использовать чипсет NVIDIA, так как чипмейкер более не предоставляет свои процессоры для сторонних производителей.

По сообщению Bloomberg, новая модель игровой консоли будет выпущена вместе с более сильной линейкой игр, что может в какой-то мере объяснить слабый график выхода программных продуктов Nintendo в этом году. Компания не объявила о каких-либо крупных играх на этот праздничный сезон, когда основное внимание будет уделено запуску стационарных игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Тем не менее, у Nintendo есть крупные игры, которые всё ещё находятся в разработке после того, как были анонсированы несколько лет назад. Речь идёт о таких проектах, как Metroid Prime 4 и продолжение игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Так что вполне может иметь смысл продвигать их вместе с новой, более мощной игровой консолью, которая обеспечит более высокую производительность и улучшенное качество графики.

Игровая консоль Nintendo Switch продолжала очень хорошо продаваться в 2020 году. По состоянию на конец июля Nintendo продала более 61 млн консолей Switch.

