Соцсеть AltspaceVR отключит хабы и сделает обязательной авторизацию с помощью аккаунта Microsoft

Социальная сеть в виртуальной реальности AltspaceVR вносит изменения для безопасности пользователей. Как заявил разработчик Алекс Кипман в блоге соцсети, это один из шагов для создания метавселенной.

Microsoft, которая владеет AltspaceVR с 2017 года, сделает свои учетные записи обязательными для входа в соцсеть. Также учётки Microsoft интегрируют с Microsoft Family Safety, что позволит родителям одобрять или ограничивать доступ к AltspaceVR для детей младше 13 лет. Эти изменения реализуют в ближайшие месяцы.

Алекс Кипман также объявил об отключении социальных центров AltspaceVR, в том числе Campfire, News и Entertainment Commons. Существующий «пузырь безопасности», который нужно было активировать дополнительно, включат по умолчанию. Это не позволит другим участникам вторгаться в личное пространство пользователя. А все новые участники, присоединяющиеся к событиям, не смогут отправлять голосовые сообщения.

Помимо уже активированных настроек безопасности, в ближайшие недели соцсеть улучшит рейтинг контента для событий.