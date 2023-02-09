Мощная пушка и миллионы тонн лунной пыли – астрофизики предложили новый способ охлаждения Земли

Ученые предложили потенциальный способ разрешения климатического кризиса — создать солнцезащитный щит вокруг Земли из лунной пыли, которую запустят в космос с помощью специальной пушки.

Концепцию, похожую на сюжет научно-фантастического фильма, выдвинула группа астрофизиков в исследовании, опубликованном в среду на PLOS Climate. Среди материалов, из которых мог бы состоять щит, рассматривали уголь и морскую соль — они могли бы «затемнить» Солнце на 2% или «убрать» примерно 6 дней солнечного света в год, тем самым снизив температуру Земли. Однако самым идеальным кандидатом оказалась лунная пыль, поскольку имеет соответствующий размер и состав для эффективного рассеяния солнечного света.

Еще одно преимущество лунной пыли, как компонента для щита, состоит в том, что для его запуска с поверхности Луны понадобится гораздо меньше энергии, чем для наземных запусков. Однако процесс все равно предусматривает добычу 10 млн тонн пыли, которую необходимо загрузить в мощную пушку и затем выстрелить из нее. Делать такие выстрелы необходимо регулярно, поскольку пылевой щит будет рассеиваться. Как пишет The Guardian, резкая остановка охлаждения Земли может повлечь за собой процесс, во время которого планета начнет еще быстрее нагреваться.

Проект действительно невероятно дорогой и тяжелый в логистическом понимании. Для его осуществления, скорее всего, понадобится и размещение новой космической станции в точке Лагранжа L1, которая будет обеспечивать быстрое перенаправление пыли на орбиту.

«Система будет работать как точно настроенный димер, защищая нашу планету», — говорит один из исследователей Бенджамин Бромли.

Это не первое предложение использования физического объекта в космосе для охлаждения Земли, среди прочих — стеклянный щит длиной 2 тысячи километров, триллионы космических кораблей с «зонтиками», кремниевые пузыри и космические зеркала.

Исследователи также предлагают инъекции стратосферного аэрозоля, освещение морских и прореживание перистых облаков. Однако такие способы вызывают противоречивые реакции из-за возможности негативного воздействия на людей, флору и фауну. Ранее администрация Байдена сообщила, что разрабатывает 5-летний план исследований способов охлаждения Земли, а некоторые стартапы принялись самостоятельно бороться с глобальным потеплением без каких-либо разрешений.

Источник: Techspot