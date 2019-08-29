Sony анонсировала беззеркальные камеры A6600 и A6100 с сенсором APS-C и быстрым автофокусом, а также 2 объектива E-mount

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Компания Sony подготовила к выпуску пару новых беззеркальных камер: флагманскую модель A6600 и более доступную версию A6100.

Модель Sony A6600 является преемником устройства A6500. Она также содержит встроенную 5-осевую систему стабилизации изображения и 24,2-мегапиксельный Exmor CMOS сенсор формата APS-C. Также отмечается наличие высокоскоростной системы автоматической фокусировки, которая способна фокусироваться на объекте съёмки всего за 0,02 секунды. При этом доступны режимы отслеживания Real-Time AF и новый Real-Time Eye AF. Впервые для камер серии alpha был добавлен 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Батарейный блок обеспечивает прирост автономности примерно в 2 раза по сравнению с A6500, его достаточно для 720 снимков. Ещё одним новшеством стало использование процессора обработки изображений BIONZ X, который обеспечивает 1,8-кратный прирост производительности по сравнению с моделью A6500.

Модель Sony A6100 тоже содержит 24,2-мегапиксельный сенсор формата APS-C, но в данном случае нет встроенной системы стабилизации изображения. Владельцам предстоит полагаться только на стабилизацию, доступную в объективах. Также устройство не получило производительного процессора BIONZ X. Зато пользователям доступны режимы Real-Time AF и Real-Time Eye AF, но только при съёмке фотографий.

Камера Sony A6100 поступит в продажу в октябре по цене $750 или $1100 за комплект с объективом 16-50mm E-mount. Продажи флагманской модели Sony A6600 начнутся в ноябре по цене $1400, а за комплект с объективом 18-135mm E-mount предстоит заплатить уже $1800.

Кроме того, Sony анонсировала два новых объектива с системой крепления E-mount. Модель E 16-55mm (F.28) можно будет купить в октябре по цене $1400, а в ноябре стартуют продажи устройства E 70-355mm f/4.5-6.3 стоимостью $1000.

Источник: The Verge