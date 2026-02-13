Больше Бога войны: анонсированы римейк трилогии God of War и новая Sons of Sparta

На февральском State of Play геймеров порадовали сразу двумя проектами по God of War: Sony анонсировала римейк оригинальной трилогии и выпустила новую игру God of War Sons of Sparta, которая уже доступна на PS5.





Sons of Sparta — это 2D экшн-платформер с каноническим сюжетом о юности Кратоса. События спин-оффа разворачиваются во время его тренировок в Агоге вместе с братом Деймосом. В игре Кратос использует копье и щит, а также «Дары Олимпа» для боя с различными врагами. Проект создан в сотрудничестве Santa Monica Studio и Mega Cat Studios. Стандартная версия стоит $30, Digital Deluxe — $40. Игра стилистически отсылает к классическим 2D экшенам и, по трейлеру, сохраняет знакомые бои и монстров.

Параллельно Sony подтвердила разработку римейка всей греческой трилогии God of War — игр 2005, 2007 и 2010 годов. К роли Кратоса вернется Т. С. Карсон, оригинальный голос героя в греческом сеттинге.





«[Проект] все еще находится на очень ранней стадии разработки, поэтому мы просим вашего терпения, поскольку пройдет некоторое время, прежде чем можно будет поделиться чем-то другим. Когда мы сможем вернуться с обновлением, мы стремимся сделать его масштабным», — подчеркнула Santa Monica.

Пока что не показали ни геймплей, ни окно релиза. Известно лишь, что римейк переосмыслит всю греческую сагу, которая началась на PlayStation 2 в 2005 году и включает God of War II и God of War III. Ранее эти игры получали HD-ремастеры, но теперь речь идет о полной перестройке с нуля. Никаких деталей об изменениях геймплея пока нет. Оригинальная трилогия запомнилась фиксированной камерой, эффектными комбо и масштабными битвами с боссами. Сохранит ли римейк эту структуру, пока не сообщают.

Римейк представили в рамках празднования 20-летия франшизы, для которого ранее выпустили бновление Ragnarök и классические скины Кратоса. Sony прямо отметила, что это один из самых запрашиваемых фанатами проектов, но деталей пока не раскрывает.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Относительно платформ и цены римейка официальной информации нет. Учитывая статус серии как ключевого эксклюзива PlayStation, релиз логично ожидать на PS5, с возможными улучшениями для PS5 Pro и потенциальной ПК-версией позже. Это пока что лишь предположения, так как студия держит детали в тайне.

Параллельно Amazon разрабатывает сериал по этой вселенной. На роль Кратоса уже привлекли актера, который знакомый фанатам франшизы как голос Тора из игры God of War: Ragnarok 2022 года

Источник: Engadget, Beebom