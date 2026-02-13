tradfi
Больше Бога войны: анонсированы римейк трилогии God of War и новая Sons of Sparta

Sony анонсувала рімейк трилогії God of War та випустила нову гру Sons of Sparta

На февральском State of Play геймеров порадовали сразу двумя проектами по God of War: Sony анонсировала римейк оригинальной трилогии и выпустила новую игру God of War Sons of Sparta, которая уже доступна на PS5.


Sons of Sparta — это 2D экшн-платформер с каноническим сюжетом о юности Кратоса. События спин-оффа разворачиваются во время его тренировок в Агоге вместе с братом Деймосом. В игре Кратос использует копье и щит, а также «Дары Олимпа» для боя с различными врагами. Проект создан в сотрудничестве Santa Monica Studio и Mega Cat Studios. Стандартная версия стоит $30, Digital Deluxe — $40. Игра стилистически отсылает к классическим 2D экшенам и, по трейлеру, сохраняет знакомые бои и монстров.

Параллельно Sony подтвердила разработку римейка всей греческой трилогии God of War — игр 2005, 2007 и 2010 годов. К роли Кратоса вернется Т. С. Карсон, оригинальный голос героя в греческом сеттинге.


«[Проект] все еще находится на очень ранней стадии разработки, поэтому мы просим вашего терпения, поскольку пройдет некоторое время, прежде чем можно будет поделиться чем-то другим. Когда мы сможем вернуться с обновлением, мы стремимся сделать его масштабным», — подчеркнула Santa Monica.

Пока что не показали ни геймплей, ни окно релиза. Известно лишь, что римейк переосмыслит всю греческую сагу, которая началась на PlayStation 2 в 2005 году и включает God of War II и God of War III. Ранее эти игры получали HD-ремастеры, но теперь речь идет о полной перестройке с нуля. Никаких деталей об изменениях геймплея пока нет. Оригинальная трилогия запомнилась фиксированной камерой, эффектными комбо и масштабными битвами с боссами. Сохранит ли римейк эту структуру, пока не сообщают.

Римейк представили в рамках празднования 20-летия франшизы, для которого ранее выпустили бновление Ragnarök и классические скины Кратоса. Sony прямо отметила, что это один из самых запрашиваемых фанатами проектов, но деталей пока не раскрывает.

Относительно платформ и цены римейка официальной информации нет. Учитывая статус серии как ключевого эксклюзива PlayStation, релиз логично ожидать на PS5, с возможными улучшениями для PS5 Pro и потенциальной ПК-версией позже. Это пока что лишь предположения, так как студия держит детали в тайне.

Параллельно Amazon разрабатывает сериал по этой вселенной. На роль Кратоса уже привлекли актера, который знакомый фанатам франшизы как голос Тора из игры God of War: Ragnarok 2022 года

Источник: Engadget, Beebom

