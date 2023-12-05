Новости Игры 05.12.2023 в 11:38 comment views icon

Sony «навсегда заблокировала» многие аккаунты PlayStation, и никто не знает, почему

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Многие пользователи PlayStation Network обнаружили, что их учетные записи были неожиданно заблокированы навсегда.

«Эта учетная запись навсегда заблокирована в PlayStation Network из-за нарушений Условий обслуживания PlayStation Network и Пользовательского соглашения», — говорится в сообщении Sony одному из пострадавших пользователей.

Подобные сообщения получили и многие другие пользователи, о чем они сообщают на различных социальных платформах.

Вместе с блокировкой учетной записи пользователи теряют доступ к своим библиотекам игр PlayStation, на которые они могли потратить большие суммы денег.

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Сама Sony пока никак не комментирует эту ситуацию с блокировкой пользователей. Пока неясно, насколько широко распространена эта проблема. В социальных сетях имеются публикации от десятков пострадавших пользователей, но их может быть значительно больше.

Источник: The Verge

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