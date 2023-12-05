Sony «навсегда заблокировала» многие аккаунты PlayStation, и никто не знает, почему

Многие пользователи PlayStation Network обнаружили, что их учетные записи были неожиданно заблокированы навсегда.
«Эта учетная запись навсегда заблокирована в PlayStation Network из-за нарушений Условий обслуживания PlayStation Network и Пользовательского соглашения», — говорится в сообщении Sony одному из пострадавших пользователей.
Подобные сообщения получили и многие другие пользователи, о чем они сообщают на различных социальных платформах.
Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv
— Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023
Вместе с блокировкой учетной записи пользователи теряют доступ к своим библиотекам игр PlayStation, на которые они могли потратить большие суммы денег.
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Сама Sony пока никак не комментирует эту ситуацию с блокировкой пользователей. Пока неясно, насколько широко распространена эта проблема. В социальных сетях имеются публикации от десятков пострадавших пользователей, но их может быть значительно больше.
Источник: The Verge