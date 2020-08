Sony отчиталась о рекордной квартальной выручке и почти двукратном росте продаж игр

Во время публикации финансовой отчётности за первый квартал фискального года компания Sony поделилась интересной информацией о состоянии своего игрового бизнеса. Отмечается, что накануне окончания жизненного цикла консоли PlayStation 4 продажи игрового оборудования и комплектных игр сократились на 22%. Вместе с тем, продажи цифрового контента (игр) выросли на внушительные 83% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объём дохода от этого сегмента бизнеса составил $3,72 млрд. Таким образом, во время пандемии коронавируса люди стали больше тратить на игры и развлечения.

В результате, даже с учётом снижения доходов от продаж игровых консолей, общая сумма дохода направления PlayStation возросла на 36% и составила $5,65 млрд. Это новый рекорд первого квартала фискального года для этого направления. За всё время существования игровой консоли PlayStation 4 на рынке было продано более 112 млн устройств по всему миру. На текущий момент у Sony насчитывается около 45 млн подписчиков сервиса PlayStation Plus.

Среди наиболее успешных игровых проектов отчётного периода компания Sony называет The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, хотя последняя игра и не была выпущена в минувшем квартале. Компания также заявляет, что она решила некоторые проблемы в цепочке поставок PS4, связанные с влиянием COVID-19, а также готовится к запуску новой игровой консоли PlayStation 5. Вместе с тем, Sony утверждает, что «не возникло никаких серьёзных проблем» с разработкой игр как собственными, так и сторонними разработчиками.

По итогам всего года компания ожидает роста игровых доходов на 31%. В основном, это будет связано с запуском игровой консоли нового поколения. Однако ожидается лишь небольшой прирост операционной прибыли. Причиной тому станут возросшие расходы, связанные с запуском PlayStation 5. Это считается нормальной ситуацией в случае выпуска нового дорогого продукта с низким уровнем маржи.

По имеющимся сведениям, компания Sony увеличила свои производственные цели по выпуску игровой консоли PlayStation 5 на 50%. Теперь компания намерена выпустить до 10 млн консолей нового поколения до конца текущего года. В этом праздничном сезоне самой значимой игрой собственной разработки для PlayStation 5 вероятно станет Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Это будет продолжение популярной игры 2018 года от Insomniac.

Источник: The Verge