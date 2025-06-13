Steam добавил полезные фильтры для поиска игр — свободные сохранения, регулировка сложности и другие

Valve позволила в Steam искать игры с конкретными опциями, такими как озвученное игровое меню или регулируемая сложность. Функции появились в боковом меню страницы игры.

Фильтры, которые ввела Valve, можно найти между пунктами о поддержке контроллеров и совместимости со Steam Deck. А еще их вынесли в фильтры поиска. Если мы говорим о странице поиска, то в правом углу достаточно выбрать пункт «Уточнить по функции доступности», и откроется список доступных опций, которые мы опишем ниже.

«Это обновление стало результатом сбора ценных отзывов от разработчиков, а также игроков с инвалидностью. Более 5000 приложений уже добавили информацию о поддержке доступности, и каждый день все больше разработчиков обновляют свои игры», — пишет Valve.

Список всех доступных фильтров, которые можно найти в Steam прямо сейчас:

Игролад:

Регулировка сложности под себя.

Сохранение в любое время: поддержка ручного и автоматического сохранения в любой момент игры.

Визуальная составляющая:

Регулируемый размер текста в интерфейсе, диалогах, субтитрах.

Параметры субтитров: возможность настроить субтитры для всех важных разговоров и звуков.

Альтернативные цвета: поддержка игры со сменой палитры.

Комфорт камеры: можно отключить или настроить эффекты вроде дрожания, колебания или размытия.

Звук:

Настройка громкости: регулировка громкости отдельных типов звука.

Озвучены игровые меню голосом.

Стереозвук: определение направления звука (слева или справа).

Объемный звук: понимание, откуда именно доносится звук в пространстве.

Ввод (управление):

Вариант только с клавиатуры.

Вариант только с мышью.

Вариант только с прикосновением (на сенсорных экранах).

Возможность игры без временных настроек: нет требований к точному нажатию кнопок или быстрым действиям.

Преобразование текста в речь: текстовый чат может озвучиваться в реальном времени.

Преобразование речи в текст: голосовой чат трансформируется в субтитры на ходу.

Обновление уже заметно во многих новых играх. Например, Baldur’s Gate 3 поддерживает сразу 10 функций специальных возможностей, включая «регулируемую сложность» и «играть без ограничения времени». А тем временем в Steam продолжается фестиваль с сотнями демоверсий, где можно сортировать игры по жанру, теме и другим параметрам. Вскоре стартует большая летняя распродажа, к которой сделаем перечень интересных проектов по приятным ценам.

Источник: Valve