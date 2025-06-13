Новости Игры 13.06.2025 в 15:11 comment views icon

Steam добавил полезные фильтры для поиска игр — свободные сохранения, регулировка сложности и другие

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Steam добавил полезные фильтры для поиска игр — свободные сохранения, регулировка сложности и другие

Valve позволила в Steam искать игры с конкретными опциями, такими как озвученное игровое меню или регулируемая сложность. Функции появились в боковом меню страницы игры.

Фильтры, которые ввела Valve, можно найти между пунктами о поддержке контроллеров и совместимости со Steam Deck. А еще их вынесли в фильтры поиска. Если мы говорим о странице поиска, то в правом углу достаточно выбрать пункт «Уточнить по функции доступности», и откроется список доступных опций, которые мы опишем ниже.

«Это обновление стало результатом сбора ценных отзывов от разработчиков, а также игроков с инвалидностью. Более 5000 приложений уже добавили информацию о поддержке доступности, и каждый день все больше разработчиков обновляют свои игры», — пишет Valve.

Список всех доступных фильтров, которые можно найти в Steam прямо сейчас:

Игролад:

  • Регулировка сложности под себя.
  • Сохранение в любое время: поддержка ручного и автоматического сохранения в любой момент игры.

Визуальная составляющая:

  • Регулируемый размер текста в интерфейсе, диалогах, субтитрах.
  • Параметры субтитров: возможность настроить субтитры для всех важных разговоров и звуков.
  • Альтернативные цвета: поддержка игры со сменой палитры.
  • Комфорт камеры: можно отключить или настроить эффекты вроде дрожания, колебания или размытия.

Звук:

  • Настройка громкости: регулировка громкости отдельных типов звука.
  • Озвучены игровые меню голосом.
  • Стереозвук: определение направления звука (слева или справа).
  • Объемный звук: понимание, откуда именно доносится звук в пространстве.

Ввод (управление):

  • Вариант только с клавиатуры.
  • Вариант только с мышью.
  • Вариант только с прикосновением (на сенсорных экранах).
  • Возможность игры без временных настроек: нет требований к точному нажатию кнопок или быстрым действиям.
  • Преобразование текста в речь: текстовый чат может озвучиваться в реальном времени.
  • Преобразование речи в текст: голосовой чат трансформируется в субтитры на ходу.

Обновление уже заметно во многих новых играх. Например, Baldur’s Gate 3 поддерживает сразу 10 функций специальных возможностей, включая «регулируемую сложность» и «играть без ограничения времени». А тем временем в Steam продолжается фестиваль с сотнями демоверсий, где можно сортировать игры по жанру, теме и другим параметрам. Вскоре стартует большая летняя распродажа, к которой сделаем перечень интересных проектов по приятным ценам.

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Источник: Valve

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