S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone получила патч 1.1 — исправление сейвов, локаций и многих багов

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition получила патч 1.1, который устраняет самые распространенные баги. В частности с вылетами, сейвами, локализациями и UI.

Все три игры серии получили общие и отдельные улучшения. GSC Game World исправила проблему с загрузкой сейвов в локализациях для азиатского региона. Разработчики починили стабильность — теперь не должно выбрасывать из игры при взгляде на дождливое небо или во время использования еды из инвентаря трупов. Также в патче «прошлись» по ошибкам в локализациях и неправильный переход звука из помещения на улицу (фикс касается рассеивания звуковых эффектов).

Исправлена «обманка» в украинском описании кнопки «Приседания» и несколько багов с диалоговыми иконками. Вместе с тем исправлено всплывающее окно для предупреждения о неподдерживаемом оборудовании — теперь четкое и читается нормально. Последним в списке был странный баг с интерфейсом, который раньше можно было включать FSR и сглаживание одновременно. Теперь — нет.

Отдельно патч с индивидуальными фиксами достался для каждой игры в трилогии:

Тень Чернобыля

Исправлен резкий скачок в отбрасывании теней — эффект теперь выглядит плавнее.

На локации Агропром исправлено проседание FPS на локации Агропром.

Клавиши для аптечки (F1) и бинтов (F2) теперь назначены по умолчанию. При желании их можно перенастроить.

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Убрано заикание звука на Болотах.

В Больнице теперь правильно рендерится пространство экрана — должны были пропасть черные зоны или сломанная геометрия.

Добавлена поддержка сейвов с польской локализацией.

Зов Припяти

В меню «Выброс нескольких предметов» исправлена корректная работа ползунка.

Отдельный и важный пункт — могли сломаться моды. GSC Game World попросили временно выключать моды перед проверкой обновленной версии. Если после включения модов все работает — ничего делать не надо. Но если возникают проблемы, то мод придется обновить. Кроме того, некоторые моды с патчем 1.1 могут быть несовместимыми.

Предыдущие два патча фиксили графику и управление на ПК, а также общие технические баги. Тем временем S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition доступный в Steam за ₴830, зато владельцы оригиналов получили ремастеры бесплатно. Также трилогия доступна в облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW.

Источник: GSC Game World / Steam