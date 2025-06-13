S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone получила патч 1.1 — исправление сейвов, локаций и многих багов

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition получила патч 1.1, который устраняет самые распространенные баги. В частности с вылетами, сейвами, локализациями и UI.
Все три игры серии получили общие и отдельные улучшения. GSC Game World исправила проблему с загрузкой сейвов в локализациях для азиатского региона. Разработчики починили стабильность — теперь не должно выбрасывать из игры при взгляде на дождливое небо или во время использования еды из инвентаря трупов. Также в патче «прошлись» по ошибкам в локализациях и неправильный переход звука из помещения на улицу (фикс касается рассеивания звуковых эффектов).
Исправлена «обманка» в украинском описании кнопки «Приседания» и несколько багов с диалоговыми иконками. Вместе с тем исправлено всплывающее окно для предупреждения о неподдерживаемом оборудовании — теперь четкое и читается нормально. Последним в списке был странный баг с интерфейсом, который раньше можно было включать FSR и сглаживание одновременно. Теперь — нет.
Отдельно патч с индивидуальными фиксами достался для каждой игры в трилогии:
Тень Чернобыля
- Исправлен резкий скачок в отбрасывании теней — эффект теперь выглядит плавнее.
- На локации Агропром исправлено проседание FPS на локации Агропром.
- Клавиши для аптечки (F1) и бинтов (F2) теперь назначены по умолчанию. При желании их можно перенастроить.
Чистое Небо
- Убрано заикание звука на Болотах.
- В Больнице теперь правильно рендерится пространство экрана — должны были пропасть черные зоны или сломанная геометрия.
- Добавлена поддержка сейвов с польской локализацией.
Зов Припяти
- В меню «Выброс нескольких предметов» исправлена корректная работа ползунка.
Отдельный и важный пункт — могли сломаться моды. GSC Game World попросили временно выключать моды перед проверкой обновленной версии. Если после включения модов все работает — ничего делать не надо. Но если возникают проблемы, то мод придется обновить. Кроме того, некоторые моды с патчем 1.1 могут быть несовместимыми.
Предыдущие два патча фиксили графику и управление на ПК, а также общие технические баги. Тем временем S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition доступный в Steam за ₴830, зато владельцы оригиналов получили ремастеры бесплатно. Также трилогия доступна в облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW.
GSC официально анонсировала бета-версию SDK для модов в S.T.A.L.K.E.R. 2 и оригинальной трилогии
Источник: GSC Game World / Steam
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