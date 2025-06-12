Первый взгляд на Resident Evil 9 — закрытая презентация и новые скриншоты

Журналисты получили возможность пройти 30-минутную демоверсию Resident Evil Requiem, которую Capcom представила во время Summer Game Fest. А вслед за этим слили первые скриншоты.

Из демо стало больше известно о главную героиню Грейс Эшкрофт — технического аналитика ФБР, которая расследует ряд убийств. В ходе расследования она выходит на след, ведущий к Раккун-Сити, а также к загадочной истории ее матери — Алиссы Эшкрофт, журналистки из Resident Evil Outbreak. Вот где начинается возвращение к формату survival horror в стиле Capcom, который буквально окутан темнотой. Женщина просыпается в отеле Remnant, привязанной вверх ногами на медицинском столе.

Вместо «машины для убийств», которая лишь одним взглядом будет ликвидировать врагов, мы получили «книжного червя» без особых боевых навыков. Игра начинается без оружия, хотя врагов много, поэтому придется импровизировать — использовать подручные средства и избегать стычек. Хотя и без этого Грейс настолько не приспособлена к боям, что Capcom решила поиздеваться — агентка спотыкается о собственные ноги, когда убегает от врага.

Когда будете смотреть скриншоты — лучше сразу повышайте яркость экрана

Также разработчики не оставили нас без нового Немезиса или Леди Димитреску — на этот раз нас будет преследовать высокий и ужасный ксеноморф, который обладает идеальным слухом. Журналисты его окрестили одним из лучших монстров Resident Evil. Параллельно в демо показали, как Грейс ходила по локациям, включала свет и открывала двери. Ее укусил монстр — она исцелилась с помощью шприца, а не привычных спреев из предыдущих частей.

Requiem сохраняет классические механики таинственности, напряжения на каждом шагу и исследования локаций. Capcom обещает «кинематографический экшен с высокими ставками», врагов с динамичным ИИ и глубокую темноту. В демо было несколько моментов, где темнота поглощала пространство почти полностью, что заставляло изо всех сил вглядываться в экран. Похоже, увидеть что-то на экране днем будет дополнительным квестом в Requiem.

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Вместе с тем Resident Evil Requiem работает на движке RE Engine, что позволяет графике выглядеть фотореалистично. Также девятая часть позволит играть как от первого, так и от третьего лица. Перспективу можно изменить прямо во время игры через меню паузы.

Capcom пообещала, что новый игровой показ состоится на Gamescom 2025, который пройдет с 20 по 24 августа. Там будет доступна демоверсия для посетителей. Также ожидаются новые трейлеры или по крайней мере дополнительные геймплейные фрагменты.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Источник: Insider Gaming / DSOGaming