Sony показала контроллеры новой гарнитуры PS VR — с адаптивными курками и прочими наворотами

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Sony сегодня весьма неожиданно показала контроллеры для следующего поколения гарнитуры PlayStation VR.

Sony формально анонсировала второе поколение PS VR в прошлом месяце, но не раскрыла о новой VR-гарнитуре практически никаких подробностей. И вот сегодня компания подробно рассказала о контролерах, которыми будет осуществляться управление и взаимодействие в будущих VR-проектах для PS5.

Контроллеры для второй версии PS VR выделяются сферической формой — по словам Sony, такой дизайн обеспечивают естественный хват и максимальную свободу для рук. В компании подчеркивают, что конструкция хорошо сбалансирована и одинаково хорошо подходит для рук любого размера.

Ключевые особенности контроллеров для новой гарнитуры PS VR

Адаптивные курки. Одна из ключевых особенностей геймпада DualSense перекочевала и в контроллеры для PS VR. Ее предназначение здесь такое же — они позволят ощутить сопротивление предметов, только уже в VR-играх.

Одна из ключевых особенностей геймпада DualSense перекочевала и в контроллеры для PS VR. Ее предназначение здесь такое же — они позволят ощутить сопротивление предметов, только уже в VR-играх. Тактильная отдача. Каждый тип покрытия и действие в виртуальном мире будет ощущаться по своему благодаря тонко настроенным вибрациям, что в сочетании со звуковыми и визуальными эффектами должно обеспечить принципиально новый качественный игровой опыт.

Каждый тип покрытия и действие в виртуальном мире будет ощущаться по своему благодаря тонко настроенным вибрациям, что в сочетании со звуковыми и визуальными эффектами должно обеспечить принципиально новый качественный игровой опыт. Распознавание прикосновений пальцев. Точное распознание и считывания прикосновений обеспечит более естественное жестовое управление.

Точное распознание и считывания прикосновений обеспечит более естественное жестовое управление. Отслеживание. Движения контроллеров будут отслеживаться гарнитурой через специальное кольцо отслеживания в нижней части контроллера.

Движения контроллеров будут отслеживаться гарнитурой через специальное кольцо отслеживания в нижней части контроллера. Кнопки управления. Левый контроллер содержит один аналоговый джойстик, кнопки и , кнопку «захвата» (L1), курок (L2) и кнопку «Создать» (для быстрого захвата скриншотов и роликов). Правый контроллер содержит один аналоговый джойстик, кнопки и , кнопку «захвата» (R1), курок (R2) и кнопку «Опции». Кнопку «захват» можно использовать для захвата игровых объектов.

Sony пока не показывала саму гарнитуру PS VR нового поколения. Ее дата выхода и цена тоже остаются неизвестными.

Прототипы контроллеров в «ближайшее время» разошлют разработчикам для тестирования.