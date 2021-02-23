Sony анонсировала новую гарнитуру PS VR для PS5, но не раскрыла практически никаких подробностей

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Sony сегодня весьма неожиданно анонсировала следующее поколение гарнитуры PlayStation VR для новейшей консоли PlayStation 5. Правда, первый анонс вышел сугубо номинальный, так как компания не раскрыла почти никаких подробностей, и не сказала, когда ждать новую гарнитуру.

В официальном блоге вице-президент Sony Хидетаки Нишино заявил, что следующее поколение PS VR (именно так компания называет устройство, название «PS VR 2» пока не используется) задействует все ключевые особенности новой консоли и контроллера DualSense. Также он упомянул об улучшениях по части эргономики, но без каких-либо подробностей.

В Sony заявляют о намерении использовать полученный опыт от PS VR на PS4 для улучшения всех ключевых аспектов в системе нового поколения, от разрешения и поля зрения до отслеживания и ввода. Новое поколение PS VR будет подключаться к PS5 посредством всего одного кабеля, чтобы упростить настройку и повысить удобство использования, обеспечивая при этом высокое качество изображения.

Топ-менеджер Sony оговаривает, что работа над новой PS VR пока что находится на ранней стадии, и в этом году устройство не выйдет. Тем не менее, компания уже приступила к разработке игр для PS5 с полноценной поддержкой новой гарнитуры PS VR.

Оригинальная гарнитура PS VR совместима с PlayStation 5, но необходим специальный адаптер для PlayStation Camera, который Sony бесплатно рассылает всем пользователям, подавшим заявку.