Sony представила два новых цифровых плеера Walkman – старшая модель NW-ZX700 предназначена для аудиофилов

Sony продолжает использовать успешный бренд времен портативных кассетных проигрывателей: компания выпустила две новые модели цифрового плеера Walkman на операционной системе Android. Как и другие плееры, NW-A300 и NW-ZX700 могут воспроизводить потоковую и загруженную музыку. Они работают на Android 12, поддерживают Spotify и другие облачные сервисы, и, по словам Sony, предлагают «эволюционный звук».

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Младшая модель, NW-A300, будет стоить в Японии эквивалент $360 и €399 в Европе. Плеер имеет небольшой размер 56,6х98,5х12 мм и снабжен 3,6-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 1280х720 и частотой 60 Гц, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Также есть USB-C 3.2 Gen1, слот MicroSD и разъем для наушников.



NW-A300 оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm и 4 ГБ оперативной памяти. Sony обещает 36 часов воспроизведения FLAC 44,1 кГц и до 32 часов воспроизведения FLAC 96 кГц (предположительно, при выключенном экране).

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Высококачественная модель NW-ZX700 предназначена для аудиофилов, что отражено в ее цене $818. В эту сумму входит аудиоусилитель и большие конденсаторы, которые питают аналоговый аудиовыход. Он оснащен 11-нм процессором Qualcomm QCS4290 с восемью ядрами Kryo 260 и графическим процессором Adreno 610, 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 × 720, 64 ГБ памяти и 23 часами воспроизведения звука. Также имеется 4,4-мм балансный аудиоразъем рядом со стандартным 3,5-мм портом.

Модель NW-ZX700 намного больше – 72,6х132х17 мм. Как в более дешевой модели, здесь также установлен цифровой усилитель S-Master HX. Оба плеера Walkman используют Edge-AI на базе искусственного интеллекта Sony и DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) для повышения качества сжатых цифровых треков, а также функцию добавления виниловых звуков к дорожке. Пользовательский интерфейс может имитировать кассетный плеер в качестве скринсейвера. Оба плеера будут выпущены в Японии в феврале этого года.

Источник: TechSpot