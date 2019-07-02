Первому портативному плееру Sony Walkman исполнилось 40 лет





1 июля 1979 года мир изменился. В этот день компания Sony выпустила культовый Walkman TPS-L2 – первый по-настоящему портативный аудиопроигрыватель, который произвёл революцию в том, как мы слушаем музыку. В то время уже существовали бумбоксы и портативные радиоприёмники, но Walkman сделал этот процесс приватным, открыв новую категорию людей, слушающих музыку вне дома.

Сорок лет спустя аудиоплееры Walkman уже не пользуются популярностью (за исключением Звёздного Лорда из «Стражей Галактики»), но кардинальные перемены, которому способствовали эти гаджеты, очевидны. Мы больше не используем кассеты или компакт-диски. На смену плеерам пришли смартфоны, которые могут воспроизводить музыку и хранить тысячи композиций, а также интернет и музыкальные сервисы. Тем не менее идея брать музыку с собой, слушать и не раздражать окружающих началась именно с Walkman.

Walkman изначально был сделан из обыкновенного диктофона, который слегка модифицировали, убрали динамик и добавили разъём для наушников. Предназначалось это устройство не для широкой аудитории, а для главы компании Sony. Некоторые тогда скептически отнеслись к плееру, высмеяв отсутствие в нём возможности записывать звук на кассету, но эта функция ему была не нужна. У первого Walkman было два разъёма 3,5 мм для наушников, что позволяло одновременно слушать музыку вдвоём.

За эти годы Walkman пережил многочисленные аппаратные итерации, включая модели с компакт-дисками и мини-дисками, а также более современные портативные мультимедийные проигрыватели, которые Sony до сих пор продаёт. Это не совсем тот самый Walkman, но те основы, которые он заложил, сейчас актуальны как никогда. Последний кассетный плеер Walkman был выпущен в 2010 году. На момент прекращения производства он разошёлся тиражом 200 млн штук.

Источник: The Verge