Sony продала 50 млн. PlayStation 5 по миру и почти догнала динамику PS4 и почти догнала динамику PS4

Sony объявила о достижении планки 50 млн проданных консолей PlayStation 5 по всему миру. Она добилась этого результата 9 декабря 2023 года, а динамика продаж консоли отстает от PlayStation 4 всего на неделю. В июле, когда консоль достигла отметки в 40 млн., она отставала от PS4 на два месяца.

Запуск PS5 осложнили серьезные проблемы со снабжением, вызванными глобальным дефицитом компонентов. Консолей постоянно не хватало на складах в течение первых двух лет ее существования на рынке, передает Gameindustry.

Однако ситуация изменилась, например, в ноябре продажи PS5 в Европе выросли на 376% по сравнению с ноябрем 2022 года. В этом году Sony также несколько раз снижала цену на консоль, поскольку пытается достичь 25 млн поставок PS5 в этом финансовом году.

Однако продажи PS5 в США в ноябре несколько упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это связано с тем, что в ноябре 2022 года в США начали решать проблемы с запасами PS5, что повлекло за собой значительный всплеск продаж, как в этом году в Европе и Украине.