Sony снова пропустит выставку E3, новую консоль PlayStation 5 покажут в феврале на PlayStation Experience 2020





Появившиеся на днях сообщения подтвердились — Sony действительно пропустит игровую выставку E3 2020 второй год подряд. Вместо этого японская компания намерена сосредоточиться на «сотнях» мелких потребительских мероприятий.

«После длительного обсуждения мы решили не принимать участие в E3 2020. Мы уважаем организацию ESA, но считаем, что текущее видение E3 расходится с тем, что нам нужно в этом году», — представитель Sony.

В прошлом году, когда Sony впервые в истории пропустила E3, это решение связали с отсутствием достаточного количества новых проектов. Но в этом году у Sony накопилось приличное количество значимых релизов. По словам Джейсона Шрайера из Kotaku, одной из предполагаемых причин того, что Sony решила не участвовать в E3, является конфликт с организаторами выставки, возникший еще в 2019 году.

One juicy tidbit I heard last year was that Sony's main reason for skipping E3 was disagreement/tension/conflict with the ESA, which is likely the driving factor here as well. — Jason Schreier (@jasonschreier) January 13, 2020

Как бы там ни было, консоль следующего поколения PlayStation 5 на E3 2020 мы не увидим. Когда же ждать? За несколько часов до объявления о неучастии в E3 2020 компания Sony анонсировала проведение следующего крупного мероприятия PlayStation Experience по случаю 25-летия бренда PlayStation. Выставка пройдет в здании Sony Square NYC в Нью-Йорке с 14 января по 16 февраля. Очень высока вероятность, что полноценный анонс PlayStation 5, в ходе которого нам наконец-то покажут новую консоль состоится под занавес выставки. В пользу этого указывают не только сроки, но и история. Напомним, PS4 показали на мероприятии PlayStation Meeting 20 февраля 2013 года.

Напомним, в рамках недавней выставки CES 2020 Sony представила официальное лого PS5, а также подразнила фанатов, заявив о неких пяти уникальных особенностях консоли, которые еще не были открыты. Первые детали о следующей консоли PS5 компания Sony рассказала летом прошлого года, а осенью поведала новые подробности о консоли и новом геймпаде для нее.

По сути, с игровой выставкой E3 происходит то же самое, что и с потребительскими CES и MWC — именитые производители все чаще организовывают свои мероприятия для анонса важных продуктов.

На фоне новости об отказе Sony от участия в E3, компания Microsoft, которая уже показала свою новую консоль, подтвердила участие в выставке. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что с нетерпением ждет этого события, чтобы поделиться планами на 2020 год. Этот год Фил Спенсер охарактеризовал как «важный этап в этом приключении команды Xbox».

Подсуетились с официальным заявлением и организаторы E3. Приводим его полностью ниже в переводе на русский язык:

«E3 — знаковое событие в игровой индустрии, показывающее людей, бренды и инновации, определяющие развлечения для миллиардов людей по всему миру. E3 2020 будет энергичным и захватывающим шоу с новым опытом, партнерами, выставочными площадками и программами, нацеленными как на новых посетителей, так и на завсегдатаев. Заинтересованность представителей индустрии в наших новых активностях привлекает бренды, которые видят E3 как ключевую возможность объединить фанатов игр по всему миру». ESA

Источник: The Verge