Sony снова пропустит выставку E3, новую консоль PlayStation 5 покажут в феврале на PlayStation Experience 2020

Появившиеся на днях сообщения подтвердились — Sony действительно пропустит игровую выставку E3 2020 второй год подряд. Вместо этого японская компания намерена сосредоточиться на «сотнях» мелких потребительских мероприятий.

В прошлом году, когда Sony впервые в истории пропустила E3, это решение связали с отсутствием достаточного количества новых проектов. Но в этом году у Sony накопилось приличное количество значимых релизов. По словам Джейсона Шрайера из Kotaku, одной из предполагаемых причин того, что Sony решила не участвовать в E3, является конфликт с организаторами выставки, возникший еще в 2019 году.

One juicy tidbit I heard last year was that Sony's main reason for skipping E3 was disagreement/tension/conflict with the ESA, which is likely the driving factor here as well.

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 13, 2020