В рамках CES 2020 компания Sony представила официальное лого PS5

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Компания Sony на выставке CES 2020 провела мини-презентацию PlayStation 5. Несмотря на ожидания некоторых игроков, Sony решила не раскрывать новых деталей о грядущем устройстве, а ограничиться демонстрацией официального логотипа консоли и напоминанием об ее основных нововведениях.

Как подметили геймеры, при создании логотипа PlayStation 5 японские дизайнеры решили не изобретать велосипед: изображение выполнено в том же стиле, что и лого консолей предыдущих поколений.

Что касается основных нововведений PS5, о которых было упомянуто в рамках презентации, то все они так или иначе уже известны игровому сообществу: речь идет о 3D-звуке, контроллерах с обратной отдачей и триггерами с регулируемым сопротивлением, SSD, аппаратном рейтрейсинге и UHD Blu-ray

В Sony отметили, что новые подробности о PlayStation 5, включая «информацию, связанную с контентом», будут раскрыты «в ближайшие месяцы». Также в компании подтвердили, что PS5 выйдет в рождественский сезон 2020 года.

Напоследок отметим, что в дополнение к этому в ходе мини-презентации Sony привела обновленную статистику. Так, по состоянию на сегодняшний день в общей сложности продано 106 млн PS4 и 1,15 млрд игр к ней; PS VR разошлась тиражом в 5 млн экземпляров, а у PSN 103 млн активных пользователей в месяц. Кроме того, PS Plus может похвастаться 38,8 млн подписчиков.

Источник: DTF