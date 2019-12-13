Xbox Series X — новое поколение игровой консоли Microsoft, выйдет осенью 2020 года





Компания Microsoft буквально только что в рамках The Game Awards полноценно представила игровую приставку Xbox нового поколения. Напомним, первая фаза анонса Xbox Project Scarlett прошла летом на E3 2019.

Итак, официальное название следующей консоли Microsoft — Xbox Series X. Как и PlayStation 5, новая Xbox Series X выйдет к рождественскому сезону продаж 2020 года. Объясняя выбор имени, глава Microsoft Xbox Фил Спенсер рассказал, что теперь компания сможет выпускать новые линейки приставки в рамках разных серий.

Новая консоль Microsoft Xbox Series X внешне сильно отличается от предыдущих Xbox — она выполнена в форме вертикальной башни, что делает ее больше похожей на традиционные ПК. Опубликованный Microsoft рекламный ролик дает общее представление о новом дизайне.

Новая модель спроектирована таким образом, чтобы ее можно было использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. И Фил Спенсер обещает, что она «окажется вчетверо мощнее Xbox One X, будучи очень тихой и максимально эффективной [речь об охлаждении — прим.ред]». Нам обещают, что система охлаждения будет настолько тихой, что консоль «растворится» в комнате.

И хотя Microsoft полностью раскрыла дизайн Xbox Series X, подробных технических характеристик, помимо тех, что были названы ранее, в рамках второй фазы анонса не предоставили. То есть, да, будет еще третья фаза анонса с публикацией точных параметров. Напомним, в системе используется заказной гибридный процессор AMD с процессорными ядрами на архитектуре Zen 2 и графический процессор Navi на архитектуре RDNA с памятью GDDR6. Консоль будет поддерживать телевизоры разрешением 8К и кадровую частоту до 120 к/с, также будет поддержка технологии Ray Tracing и динамического обновления частоты экрана. Также консоль получила NVMe SSD, благодаря чему можно будет моментально запускать игры и быстро переключаться между несколькими.

Microsoft не спешит делиться информацией о производительности GPU, но в разговоре с GameSpot Фил Спенсер сделал несколько намеков. Кроме того, Microsoft использовала Xbox Series X для демонстрации Hellblade 2, новой игры от Ninja Theory и одного из ранних эксклюзивов приставки. И графика, которую можно увидеть в ролике ниже, была отрисована на игровом движке (Unreal Engine 4) с помощью работающей консоли. То есть, кадры записывались в режиме реального времени. Дата релиза проекта пока не называется.

«Мы хотели существенно обновить базовую консоль Xbox One», — сказал Спенсер в разговоре с GameSpot. — «Математические расчеты дают нам прирост графической производительности в восемь раз по сравнению с Xbox One и вдвое по сравнению с Xbox One X».

Учитывая, что Xbox One X имеет производительность в 6 терафлопс, логично предположить показатель 12 терафлопс для Xbox Series X.

GameSpot также говорит, что по ширине консоль примерно соответствует контроллеру Xbox One и приблизительно в три раза выше. Да, одновременно с Xbox One X был показан и новый беспроводной контроллер Xbox Wireless Controller. В целом он сохранил дизайн нынешней модели, включая бамперы и вибрирующие курки, но получил несколько значимых изменений. В частности, у него будет новая крестовина и отдельная кнопка «Share» для записи видео и съемки скриншотов. Кроме того, габариты и форма немного изменились, обновленная модель должна быть еще удобнее.

Обновленный контроллер будет работать с существующими консолями Xbox One и ПК с Windows 10 и будет поставляться с новой Xbox Series X.

Новая Series X будет поддерживает «тысячи игр» четырех поколений Xbox благодаря обратной совместимости и всю периферию от Xbox One. Кроме того, Microsoft обещает возможность переносить прогресс в играх компании между различными платформами.

Консоль Microsoft Xbox Series X будет поддерживать функции с говорящими названиями Auto Low Latency Mode (ALLM) и Dynamic Latency Input (DLI), которые «сделают Xbox Series X самой отзывчивой консолью за всю историю». Спенсер также говорит, что Series X «предназначена для будущего в облаке» и объединит аппаратное и программное обеспечение, чтобы «максимально упростить задачу переноса великолепных игр как на консоли, так и в другие места». Речь об игровом облачном сервисе Project xCloud. Также Microsoft заявляет, что Xbox Series X будет «самой быстрой» и «самой мощной», что является очевидным выпадом в адрес Sony PlayStation 5.

С самого начала все утечки, включая последнюю, указывали на две новые консоли в рамках серии Scarlett, разрабатывающиеся под кодовыми именами Anaconda и Lockhart. И комментарии главы Xbox относительно выбора имени — очевидный намек, что Lockhart тоже увидит свет. Предыдущие слухи указывали, что Lockhart — удешевленная версия Anaconda Xbox Series X. То есть, прямой наследник Xbox One S.

Очевидно, что следующая фаза анонса Xbox Series X состоится уже на выставке E3, где нам раскроют характеристики, цены и точную дату начала продаж. Впрочем, вероятнее всего, благодаря утечкам все это мы узнаем раньше.