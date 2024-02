Sony стремится выпускать свои PlayStation-эксклюзивы на ПК с меньшей задержкой

Sony похоже собирается сократить разрыв между запуском своих эксклюзивов для PlayStation и портов для ПК (из-за чего те формально перестают быть эксклюзивами). Президент компании Хироки Тотоки хочет, чтобы PlayStation «агрессивно работала над улучшением наших показателей прибыли», причем «мультиплатформенные» игры будут играть значительную роль. Во время звонка с инвесторами он уточнил, что под мультиплатформенностью он имеет в виду PlayStation и ПК, а не Xbox или Switch.

Когда его спросили, что прибыль Sony не успевает за ростом валового дохода, он ответил, что аппаратное обеспечение и игры от первых лиц являются двумя сферами, на которых компания сосредотачивает свое внимание. Он отметил, что сокращение расходов на аппаратное обеспечение в этом цикле производства консолей «трудно достичь», передает Engadget.

Я лично считаю, что существуют возможности для улучшения маржи, поэтому я хотел бы агрессивно работать над улучшением наших показателей маржи.

Тотоки намекнул, что один из способов достичь этого — зарабатывать больше денег на своих (часто признанных критиками и коммерчески успешных) играх PlayStation Studios, как Marvel’s Spider-Man 2 и God of War: Ragnarok.

Игру можно развивать с помощью мультиплатформенности, и это может помочь улучшить операционную прибыль, поэтому это еще одно направление, над которым мы хотим активно работать.

Это существенное изменение по сравнению с мыслями руководителя PlayStation Studios Германа Хюльста в 2022 году. Тогда он сказал, что ПК-геймерам придется подождать «по меньшей мере год», прежде чем они увидят на своих компьютерах игры от студий PlayStation (за вычетом игр для онлайн-сервисов). Между выходом на консолях и ПК God of War (2018) и первого «Человека-паука» прошло около четырех лет. Относительно спин-оффа о Майлзе Моралесе разрыв составил около двух лет.

8 февраля Sony запустила Helldivers 2 на PS5 и Windows одновременно. Игра установила самый высокий показатель одновременного количества игроков в Steam для PlayStation Studios, обойдя God of War (2018), The Last of Us Part I и Horizon Zero Dawn. Helldivers 2 разработана студией Arrowhead Games в сотрудничестве с издательством Sony Interactive Entertainment.

