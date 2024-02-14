Sony очікує зниження продажів PlayStation 5 до квітня 2025 року, бо не планує випускати великі ексклюзиви в цей період

Sony очікує, що продажі консолей PlayStation 5 «поступово знижуватимуться» протягом наступного фінансового року, який триватиме з квітня 2024-го по березень 2025 року, і підтвердила, що не планує випускати жодних «великих ексклюзивів в існуючих франшизах» протягом цього 12-місячного періоду.

У фінансових результатах компанії кварталу, що завершилися 31 грудня 2023 року, ігровий підрозділ Sony повідомив про черговий рекорд з точки зору доходів, коли продажі PS5 досягли 54,7 млн, але знизив свій прогноз продажів на рік.

Sony Interactive Entertainment має перед собою амбітну мету — продати 25 млн PS5 за рік, що закінчується в березні 2024 року. Однак в останньому кварталі вона продала 8,2 млн консолей, а загальна кількість за рік склала 16,4 мільйона. Компанія заявила, що тепер очікує відставання від початкової мети на 4 млн одиниць (21 млн).

Корпорація очікує, що її сегмент «Ігри та мережеві послуги» отримає 210 млрд єн за рік (1,3 млрд доларів), що на 5% менше, що, за її словами, частково пов’язано зі зниженням продажів і збільшенням збитків від апаратного забезпечення через промоакції, передає VGC.

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Щодо апаратного забезпечення PS5, яка вступає у свій п’ятий рік з моменту запуску. Частково через те, що ми входимо в другу половину життєвого циклу консолі, ми прагнемо оптимізувати продажі з більшим акцентом на збалансованість з прибутком. Тому ми очікуємо поступове зниження продажів одиниць продукції, починаючи з наступного фінансового року. Щодо програмного забезпечення сторонніх розробників, ми плануємо й надалі зосереджуватися на створенні високоякісної продукції та розробці ігор для live-сервісів. Але, попри те, що великі проєкти перебувають на стадії розробки, ми не плануємо випускати нові великі ігри існуючих франшиз у наступному фінансовому році, такі як God of War: Ragnarok та Marvel Spider-Man 2 — президент, головний операційний і фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі.

Sony виділила гру Marvel’s Spider-Man 2, яка, за її словами, продалася в кількості 10 млн примірників. За словами компанії, серія Marvel’s Spider-Man продалася тиражем понад 50 млн копій по всьому світу на ПК і консолях.

Кількість щомісячних активних користувачів PlayStation Network (MAU) також досягла рекордного рівня в 123 мільйони, що на 11 мільйонів більше, ніж торік. За словами Sony, MAU — це приблизна загальна кількість унікальних акаунтів, які грали в ігри або користувалися послугами PlayStation Network протягом останнього місяця кварталу.

Продажі програмного забезпечення (PS4 і PS5) зросли на 3,2 млн в річному обчисленні, до 89,7 млн одиниць. Цифрове програмне забезпечення склало 66% квартальних продажів ігор у порівнянні з 62% минулого року.