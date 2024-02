Helldivers 2 встановила новий рекорд серед ігор PlayStation Studios на Windows-ПК ─ 150 тис. одночасних гравців у Steam

У минулі вихідні Helldivers 2 подолала рубіж у 150 тис. одночасних гравців у Steam, чого не досягала жодна попередня гра PlayStation на ПК. Цей результат більш ніж у 2 рази перевищує попередній рекорд числа одночасних користувачів для однієї гри PlayStation Studios на ПК – трохи більше двох років тому в God of War було зареєстровано понад 73 тис. одночасних гравців.

Helldivers 2 також впевнено стартувала у загальних продажах. Генеральний директор Arrowhead Game Studios Йохан Пілестедт у Х (Twitter) підтвердив, що на даний момент продано близько мільйона копій гри на PlayStation 5 та ПК з Windows.

Helldivers 2 – одна з перших ігор з живим сервісом для PlayStation, що вийшла одночасно на консолі та ПК. Таким чином, гравці на ПК не будуть обмежені портом через рік або більше після запуску консольної версії. Це також могло сприяти високій популярності гри в Steam у перші вихідні після виходу.

Well… We are around a million right now, but yes. The gap is still very large.

— Pilestedt (@Pilestedt) February 11, 2024