Sony тестирует облачные игры на PlayStation 5

Sony планирует внедрить возможность облачного гейминга для PlayStation Plus Premium и уже тестирует технологию потоковой передачи. Это освободит пользователя от необходимости загружать файлы на накопитель консоли, расширив таким образом список игр, в которые можно поиграть прямо сейчас.

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«В настоящее время мы тестируем потоковую передачу в облаке для поддерживаемых игр PS5, включая игры из каталога PlayStation Plus и пробные версии, а также поддерживаемые цифровые игры из тех, которыми владеют игроки, — говорит Ник Магуайр, вице-президент Sony по глобальным услугам, продажам и бизнес-операциям. — Когда эта функция будет запущена, облачная потоковая передача будет доступна непосредственно на вашей консоли PS5». Магуайр обещал раскрыть сроки запуска на более позднем этапе внедрения.

Облачная передача игр также означает, что пользователям больше не придется загружать игры на консоль, чтобы транслировать их на другие устройства. В настоящее время Sony поддерживает потоковую передачу игр PS5 на ПК, Mac, устройства iOS и Android, но при этом PS5 используется в качестве хоста для загрузки и потоковой передачи.

Усилия Sony по организации облачного гейминга могут быть связаны с выходом портативной консоли Project Q. Пока для нее подтверждена лишь возможность трансляции игр с PS5 по Wi-Fi, но запуск игр непосредственно с облачных серверов выглядит логичным решением. CEO Sony Кеничиро Йошида ранее упоминал, что компания пока находится на ранних стадиях внедрения облачных игр – скорее всего, Project Q первоначально выйдет без их поддержки.

Технология облачных игр Sony напоминает о странном партнерстве с Microsoft, о котором объявлено еще в 2019 году. Microsoft располагает технологией Azure и ЦОД, но пока ничего не говорит прямо об их использовании.

Источник: The Verge