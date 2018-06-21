Sony утверждает, что полосы на экранах смартфонов Xperia XZ1 и XZ2 не дефект, а результат воздействия электростатики

Вскоре после выхода смартфона Sony Xperia XZ1 в сентябре 2017 года некоторые из первых владельцев сообщили о проблемах с экраном – появлении своего рода артефактов, проявляющихся в форме точек и горизонтальных полос. Позже стало известно, что подобного рода проблемы встречаются и среди владельцев Sony Xperia XZ2. На официальных форумах Sony Mobile и XDA есть немало таких сообщений. И вот сейчас Sony прокомментировала ситуацию. Вот только тем, кого эта проблема затронула, этот ответ едва ли понравится.

Собственно, вот как проявляется эта проблема:

В Sony признают, что подобная неприятность действительно может случатся, но она не является следствием дефекта или заводского брака. То есть, вины производителя в этом нет. А виной всему … статическое электричество. Вот полный текст заявления производителя:

«Sony Mobile стремится обеспечивать самый высокий уровень качества и обслуживания для всех наших продуктов. Из-за особенностей работы дисплея в некоторых моделях могут появляться полосы, являющиеся следствием электростатического воздействия. Это не функциональный дефект, и обычно полосы исчезают, когда прекращается электростатическое воздействие».

Ставить под сомнение это заявление мы, конечно же, не будем, но возникает вполне резонный вопрос, почему подобного рода проблемы не наблюдаются на других устройствах бренда или устройствах конкурентов?

Источник: XperiaBlog