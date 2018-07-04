Sony вместо трейлера случайно выложила на YouTube полный фильм

Один из лучших способов создать шумиху вокруг фильма – слить его в интернет. Если некоторые студии делают это каким-то надуманным способом, то компания Sony не стала ничего выдумывать и просто загрузила фильм на YouTube.

На прошлой неделе фильм Khali the Killer («Киллер Кали») вышел в стриминговых сервисах VUDU и HBO Go. Одновременно с цифровым релизом на YouTube-канале Sony должен был появиться и его трейлер, однако вместо ролика сотрудники компании по ошибке выложили фильм целиком.

Через некоторое время Sony, по всей видимости, осознала ошибку и фильм Khali the Killer был удалён с YouTube, но его уже успели посмотреть более 10 тыс. человек. В комментариях некоторые пользователи шутили, что трейлер раскрывает весь сюжет, другие принялись гадать, какая на самом деле продолжительность фильма, если его рекламный ролик длится 90 минут. Были и такие, кто просил Sony выложить трейлер «Венома» в точно таком же формате.

Khali the Killer рассказывает историю отставного наёмного убийцы, который решил вернуться к работе, чтобы помочь своей бабушке, требующей ухода. Фильм вышел сразу на Blu-ray и DVD в Германии 2 ноября 2017 года. Что интересно, за несколько часов пребывания фильма на YouTube, его просмотрело гораздо больше людей, чем за все эти восемь месяцев. По данным IMDb, картина имеет всего 164 оценки и средний бал 3,7.

Источник: cbr