Sony все-таки позволит бесплатно обновить Horizon Forbidden West с PS4 до PS5 после критики

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И гарантирует 10-долларовые обновления для всех будущих кроссген релизов, в том числе God of War и Gran Turismo 7.

Sony изменила свое решение по поводу бесплатного обновления копии Horizon Forbidden West для PS4 до PS5 и теперь планирует предоставить такую возможность. Предзаказы на сиквел экшена от Guerrilla Games открылись 2 сентября. Одновременно выяснилось, что за версию для PlayStation 5 придется доплатить, а возможности бесплатного апгрейда не будет, хотя такую в 2020 году обещал глава PlayStation Джим Райан.

Однако уже 5 сентября, после критики со стороны игроков и профильных СМИ, Sony в официальном блоге объявила, что все-таки предусмотрит для Horizon Forbidden West возможность бесплатного обновления с версии PS4 до PS5.

«Совершенно очевидно, что предложения, которые мы подтвердили на этапе запуска предварительных заказов, не соответствовало требованиям игроков. И хотя глубокое влияние пандемии вытеснило Forbidden West из окна запуска, которое мы изначально установили, мы будем придерживаться нашего предложения: игроки, купившие Horizon Forbidden West на PlayStation 4, смогут бесплатно обновиться до нативной версии для PlayStation 5». Джим Райан глава Sony Interactive Entertainment

Одновременно Джим Райан подтвердил, что все будущие кроссген игры от внутренних студий Sony (как цифровые, так и физические издания) можно будет обновить с PS4 до PS5 за 10 долларов. Эта политика будет действовать как минимум для горячо ожидаемых крупных релизов God of War и Gran Turismo 7.