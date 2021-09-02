В PS Store відкрилися попередні продажі Horizon Forbidden West





Стандартне видання для PS4 коштує 1 999 гривень, а для PS5 — 2 299 гривень.

2 вересня в магазині PS Store відкрилися попередні продажі Horizon Forbidden West — сиквелу постапокаліптичного екшену з істотами-роботами від Guerrilla Games. Пропонуються два окремі стандартні видання для PS4 та PS5 — за 1 999 та 2 299 гривень відповідно — і розширене цифрове видання для обох поколінь за 2 599 гривень. Безплатно оновити копію Forbidden West для PS4 до наступного покоління не дозволять, потрібно купувати Digital Deluxe.

Власники цифрового розширеного видання, окрім двох версій гри, додатково отримають:

цифровий саундтрек + цифровий альбом

цифровий комікс The Sunhawk

два елітних предмети «Бегемот Карху»

два елітних предмети «Грім Нора»

фігурка для мінігри «Сутичка машин»

ігровий набір ресурсів

Бонуси фоторежиму

Обкладинка

З початком попередніх продажів у гри з’явився опис сюжету українською:

«Вивчайте віддалені землі, бийтеся зі страхітливими машинами, знайомтеся з дивовижними племенами та пориньте у футуристичний та постапокаліптичний світ Horizon. Світ помирає. Жорстокі бурі та пошесті знищують останніх представників людства, а нові страшні машини чатують на здобич. Життю на Землі загрожує загибель, і ніхто не знає її причини. Елой має розгадати загадку, дізнатися причину катастрофи та повернути світові колишній спокій та рівновагу. На своєму шляху вона зустріне старих друзів, утворить альянс з новими бойовими фракціями та знайде спадок давнього минулого — і весь час намагатиметься триматися на крок попереду ворога, який видається абсолютно непереможним».

Окрім двох цифрових буде ще три фізичних видання, які будуть продаватись у роздрібних магазинах — спеціальне (80 доларів), колекційне (200 доларів) та версія «Регалла» (260 доларів). Дві версії гри входять лише до двох дорожчих видань. Спеціальне видання, окрім гри на диску, включає також стілбук та мініартбук. В колекційному на додачу до цифрових копій Digital Deluxe (для PS4 та PS5) зі всіма бонусами ви отримаєте стілбук, а також статуетки Елой і cлоноробозавра. Версія «Регалла» включає все те, що входить до колекційного, а також додатково копії двох фігурок з мінігри «Сутичка машин», мініатюрна копія візору Елой на підставці, картки з ілюстраціями, мініартбук, мапа світу.

Реліз Horizon Forbidden West заплановано на 18 лютого 2022 року — дату повідомили на нещодавній конференції Gamescom 2021. Спочатку гру планували випустити до кінця 2021 року, а демонстрація геймплею відбулась ще на травневому State of Play.