Sony выкупает онлайн-кинотеатр Crunchyroll у AT&T за 1,2 миллиарда долларов

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Покупка Crunchyroll позволит Sony глобально конкурировать с Netflix.

9 декабря Sony Pictures Entertainment Inc и AT&T Inc объявили о сделке, предусматривающей передачу онлайн-кинотеатра Crunchyroll, известного в первую очередь обширной коллекцией аниме, под контроль Funimation Global Group (она принадлежит Sony с 2017 года, когда та купила контрольный пакет акций за 143 млн долларов). Сумма сделки — 1,175 миллиарда долларов. И вся она будет выплачена покупателем денежными средствами.

Сделка стала итогом длительных переговоров между Sony и AT&T, и логическим завершением партнерства Funimation и Crunchyroll, начавшегося в 2016 году. Исходя из информации профильных изданий, изначально AT&T хотела за актив около 1,5 миллиарда долларов, но Sony готова была заплатить только 957 миллионов долларов. В итоге, как мы теперь видим, стороны сошлись посередине.

Crunchyroll располагает внушительной библиотекой контента — более 800 аниме, 200 дорам и 50 тайтлов манги (правда ее доступность каталога определяется региональными ограничениями). Пользовательская база Crunchyroll — три миллиона подписчиков и свыше 90 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

По условиям сделки, как было отмечено выше, Crunchyroll станет частью Funimation. Помимо Funimation, Sony владеет дочерними компаниями по производству аниме A-1 Pictures и CloverWorks через Aniplex. Так что эта покупка потенциально даст Sony весьма существенный козырь в борьбе с конкурентами.

Завершение сделки, которой еще предстоит пройти все необходимые в таких случаях формальности, включая процедуру одобрения регулирующими органами, ожидается в ближайшее время.