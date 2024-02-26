Новости WTF 26.02.2024 в 12:07 comment views icon

Сооснователь Google Сергей Брин получил иск от вдовы пилота, который погиб в авиакатастрофе, перевозя его самолет

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Сооснователь Google Сергей Брин получил иск от вдовы пилота, который погиб в авиакатастрофе, перевозя его самолет

Согласно иску, Брин якобы пытался «уничтожить доказательства преступления».

Авиакатастрофа произошла в мае 2023 года у побережья Калифорнии, когда пилоты Лэнс Маклин и Дин Рашфедлт доставляли гидросамолет Брина на Фиджи. Для перевозки двухмоторного Viking Air Twin Otter Series 400 стоимостью $8 млн нужна была вспомогательная топливная система, которую, как утверждается в иске, механик делал «по памяти» и не регистрировал в Федеральном авиационном управлении.

В иске Брина, Google и еще несколько компаний обвиняют в «неправильно установленной системе» и «попытках уничтожения доказательств».

Сообщается, что топливная система вышла из строя еще на первом этапе полета, а при попытке развернуться — самолет упал в океан. Береговая охрана, прибывшая через 15 минут, так и не смогла вытащить пилотов и транспортное средство.

Согласно жалобе, Брин якобы обещал, что поможет достать тела погибших, однако впоследствии представители миллиардера сообщили вдове Маклина, Марии Магдалене Оларте, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований отклонило запрос.

Оларте требует возмещения ущерба по пяти обвинениям и суда присяжных.

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Источник: The Verge

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