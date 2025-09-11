Сооснователь Oracle Ларри Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком в мире. Как тебе такое, Илон Маск?

Сооснователь и исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон обошел Илона Маска и временно стал самым богатым человеком на планете. Это произошло после публикации квартального финансового отчета компании. Финансовые показатели Oracle превысили ожидания аналитиков с Wall Street. После объявления результатов акции компании резко взлетели в цене во время внебиржевых торгов.

По состоянию на утро среды акции Oracle подорожали почти на 42%. По данным Bloomberg Billionaires Index, этот рывок поднял состояние Эллисона на $89 млрд — до $393 млрд. Это самый большой однодневный рост состояния за всю историю наблюдений. Этого хватило, чтобы превысить показатель Илона Маска, чей капитал сейчас оценивается в $385 млрд. Правда, Эллисон недолго удерживал статус самого богатого человека на планете. Уже к концу дня генеральный директор Tesla снова вышел в лидеры с перевесом в $1 млрд.

Последняя серия лидерства Маска на вершине списка самых богатых людей длилась чуть более 300 дней. Впервые он возглавил рейтинг в 2021 году, но впоследствии уступил Джеффу Безосу из Amazon и Бернару Арно, руководителю компании LVMH, которая владеет брендами Louis Vuitton, Dom Perignon и TAG Heuer.

Эллисон, которому сейчас 81 год, кроме должности председателя совета директоров, работает еще и техническим директором Oracle. Основная часть его состояния сосредоточена в акциях компании. Хотя финансовые аналитики обычно предостерегают от такой концентрации активов, в случае Эллисона это принесло невероятные результаты. По состоянию на 2022 год он владел примерно 42,9% обыкновенных акций Oracle. Стоимость акций компании с начала года выросла почти на 105%.

Для сравнения, Илон Маск является крупнейшим индивидуальным акционером Tesla с долей около 13-14%. Хотя акции Tesla в день сообщения выросли на 2,2%, в целом с начала года они потеряли около 6,6%. Совет директоров компании предложил Маску масштабный пакет оплаты, который в случае выполнения серии амбициозных целей может сделать его первым в мире триллионером. Другой крупный актив Маска — компания SpaceX — не является публичным и поэтому не влияет на его состояние через фондовый рынок.

Рыночная капитализация Oracle сейчас составляет $966,35 млрд, тогда как Tesla оценивается в $1,11 трлн. Oracle входит в четверку крупнейших софтверных компаний по капитализации, уступая лишь Microsoft, Apple и Alphabet.

Источник: techspot, bloomberg