Новости IT-бизнес 06.09.2025 comment views icon

Tesla обещает сделать Маска первым в мире триллионером, но есть несколько условий

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов

Сентябрь 2025-го выглядит противоречиво. Рынок труда США переживает спад, лишь каждый четвертый американец верит в возможность улучшить свой уровень жизни. И в то же время совет директоров Tesla предложил Илону Маску пакет вознаграждения, который потенциально может сделать его первым в мире триллионером.

Речь идет о самом большом пакете компенсации для генерального директора в истории. Он выглядит как идеальная «морковка», которая должна удержать руководителя, одновременно стремящегося к власти и деньгам, но часто распыляющего внимание на другие проекты.

По условиям плана, Маск должен оставаться в Tesla минимум семь с половиной лет, чтобы получить первые акции, а для полного вознаграждения нужно отработать ровно 10 лет. Это ключевое условие, ведь параллельно он руководит еще несколькими компаниями: SpaceX, компанией в сфере искусственного интеллекта xAI и платформой X (бывший Twitter). И еще до недавнего времени он активно занимался политикой и руководил департаментом правительственной эффективности США. Предложение создано прежде всего для того, чтобы сосредоточить внимание Маска на Tesla — компании, которая и сделала его самым богатым человеком. Последние годы у Tesla наблюдаются признаки приближающегося кризиса. Объемы реализации электромобилей на ключевых рынках сокращаются, финансовые показатели ухудшаются, а новые модели не находят поддержки среди покупателей. Еще стоит упомянуть решение суда во Флориде, которое обязало Tesla выплатить около $329 млн в качестве штрафа и возмещения жертвам аварии.

Чтобы получить полный пакет вознаграждения, оцененный примерно в $900 млрд, Маску нужно поднять рыночную капитализацию Tesla с нынешних $1,1 трлн до $8,5 трлн. Это более чем вдвое превышает оценку нынешней самой дорогой компании мира — производителя GPU и чипов для Nvidia. Кроме того, среди требований — запуск 1 млн роботакси Tesla и столько же роботов с искусственным интеллектом. Также в плане учтено его участие в программе долгосрочной преемственности руководства Tesla.

Еще один пункт пакета — механизмы для уменьшения волатильности акций, что стало особенно актуальным в 2025 году.

«Мы считаем, что уникальное видение Илона критически важно для преодоления этого переломного этапа, — написали в письме акционерам председатель совета директоров Робин Денхолм и член совета Кэтлин Уилсон-Томпсон. — Мы также понимаем, насколько сложной является эта задача, поэтому чрезвычайно важно иметь лидера, который не только способен, но и стремится выполнить эту миссию. Проще говоря, удержать и мотивировать Илона — это ключ к тому, чтобы Tesla достигла поставленных целей и стала самой дорогой компанией в истории».

В документе намекается, что частично такое решение связано с намеками самого Маска, что он может сосредоточиться на других интересах, если не получит гарантий. В прошлом году Маск предупредил, что ему «неудобно развивать Tesla, чтобы она стала лидером в сфере искусственного интеллекта и робототехники, не имея примерно 25-процентного контроля над голосами». Некоторые эксперты расценили это заявление как шантаж.

«В конце концов, специальный комитет признал критически важным обеспечить приверженность Маска и его концентрацию на руководстве Tesla», — подытожили авторы документа.

Пакет еще должны утвердить акционеры Tesla. Голосование запланировано на 6 ноября. Ранее аналогичный (также основанный на достижении показателей) пакет 2018 года отменил суд в Делавэре, и Tesla подала апелляцию. Новый план, если его одобрят, заменит предыдущий в случае, если апелляция не увенчается успехом.

В случае выполнения всех условий доля Маска в Tesla вырастет с нынешних 13% до 29%.

Источник: engadget, futurism

Популярные новости

arrow left
arrow right
В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе
Илон Маск обещает «самую эпическую демонстрацию» Tesla до конца года — снова
Будущее ИИ? Чатбот Grok будет показывать рекламу в ответах X
Range Rover готовит первый электровнедорожник — Bentley-комфорт, 542 л.с. и 118 кВт-ч
Grok наш слон: ИИ-чатбот xAI мощно громит россиян правдой об их вторжении в Украину
Электромобиль MG4 за $11 тыс. преодолевает 537 км благодаря батарее нового поколения
"OpenAI съест Microsoft живьем": Илон Маск отреагировал на старт GPT-5 в продуктах компании
Kia EV4 преодолел 110 тыс. км и износил батарею лишь на 5%
Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD
Игровая блокчейн-студия подала в суд на компанию xAI Илона Маска
Краштест молнией: электромобиль BYD Song Plus выдержал три попадания подряд
Автопилот Tesla FSD не работает, как обещано — владелец получил компенсацию через арбитраж
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
Электрокроссовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot
Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»
Электрический Mercedes-AMG GT 2026 года снаружи и изнутри: три мотора на более 1000 кВт
Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС
Tesla теряет позиции в Китае: продажи упали на 30%, конкуренты наступают
Mercedes испытывает твердотельные батареи: более 1000 км хода и меньшая стоимость
Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
Илон Маск ищет «вайфу-разработчика» для Grok на зарплату $440 000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить