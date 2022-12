Илон Маск — больше не самый богатый человек в мире. Его состояние сократилось почти вдвое с пиковых $340 млрд (в том числе, из-за покупки Twitter)

Илон Маск «передает» титул самого богатого человека мира французскому бизнесмену Бернару Арно. Состояние генерального директора Tesla сократилось почти вдвое с пиковых 340 миллиардов долларов — частично из-за его покупки Twitter этой осенью за $44 млрд. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, с января состояние 51-летнего предпринимателя упало почти на $100 млрд — до $163,6 млрд.

Эта сумма меньше чистого капитала Бернара Арно в размере $170,8 млрд, ранее занимавшего второе место в рейтинге самых богатых людей. Состояние французского бизнесмена в значительной степени происходит от его 48% собственности в компании люксовых брендов LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Это первое «падение» Маска с вершины с момента, когда он занимал второе место в рейтинге в сентябре 2021 года. И он завершает довольно бурный год для миллиардера, который в апреле шокировал мир своим предложением сделать Twitter частным.

Соглашение также совпало с агрессивным раундом монетарной политики Федеральной резервной системы и других центральных банков, что резко снизило оценки таких ведущих компаний, как Tesla. В этом году акции производителя электромобилей упали более чем на 50%, а во вторник акции Tesla подешевели на 4,1% до 160,95 доллара за единицу, что является самой низкой ценой закрытия с ноября 2020 года.

Маск месяцами пытался выйти из соглашения с Twitter, но ему не удавалось. Он продал акции Tesla более чем на 15 миллиардов долларов — примерно 8,5 миллиарда долларов в апреле, затем еще 6,9 миллиарда долларов в августе — чтобы собрать достаточно денег для финансирования покупки. Приобретение состоялось в октябре, и тогда индекс миллиардеров Bloomberg сократил состояние Илона на 10 миллиардов долларов, отражая падение акций подобных компаний после того, как бизнесмен сделал свою ставку.

Маск пообещал изменить соцсеть к лучшему, но сейчас сталкивается с проблемами, некоторые из которых он сам и создал. Обновления, инициированные Маском — в частности подписка Twitter Blue (которая привела к набегу «верифицированных» фейков) и его якобы приверженность свободе слова (вернувшая в Twitter аккаунты таких противоречивых персонажей как Трамп и Канье Уэст) — не вызывает положительных эмоций ни у пользователей, ни у рекламодателей (многие из последних прекратили рекламу на платформе).

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022