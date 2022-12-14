Илон Маск — больше не самый богатый человек в мире. Его состояние сократилось почти вдвое с пиковых $340 млрд (в том числе, из-за покупки Twitter)

Илон Маск «передает» титул самого богатого человека мира французскому бизнесмену Бернару Арно. Состояние генерального директора Tesla сократилось почти вдвое с пиковых 340 миллиардов долларов — частично из-за его покупки Twitter этой осенью за $44 млрд. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, с января состояние 51-летнего предпринимателя упало почти на $100 млрд — до $163,6 млрд.

Эта сумма меньше чистого капитала Бернара Арно в размере $170,8 млрд, ранее занимавшего второе место в рейтинге самых богатых людей. Состояние французского бизнесмена в значительной степени происходит от его 48% собственности в компании люксовых брендов LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Как Маск терял средства

Это первое «падение» Маска с вершины с момента, когда он занимал второе место в рейтинге в сентябре 2021 года. И он завершает довольно бурный год для миллиардера, который в апреле шокировал мир своим предложением сделать Twitter частным.

Соглашение также совпало с агрессивным раундом монетарной политики Федеральной резервной системы и других центральных банков, что резко снизило оценки таких ведущих компаний, как Tesla. В этом году акции производителя электромобилей упали более чем на 50%, а во вторник акции Tesla подешевели на 4,1% до 160,95 доллара за единицу, что является самой низкой ценой закрытия с ноября 2020 года.

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Маск месяцами пытался выйти из соглашения с Twitter, но ему не удавалось. Он продал акции Tesla более чем на 15 миллиардов долларов — примерно 8,5 миллиарда долларов в апреле, затем еще 6,9 миллиарда долларов в августе — чтобы собрать достаточно денег для финансирования покупки. Приобретение состоялось в октябре, и тогда индекс миллиардеров Bloomberg сократил состояние Илона на 10 миллиардов долларов, отражая падение акций подобных компаний после того, как бизнесмен сделал свою ставку.

Маск пообещал изменить соцсеть к лучшему, но сейчас сталкивается с проблемами, некоторые из которых он сам и создал. Обновления, инициированные Маском — в частности подписка Twitter Blue (которая привела к набегу «верифицированных» фейков) и его якобы приверженность свободе слова (вернувшая в Twitter аккаунты таких противоречивых персонажей как Трамп и Канье Уэст) — не вызывает положительных эмоций ни у пользователей, ни у рекламодателей (многие из последних прекратили рекламу на платформе).

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Да и вообще, сделка по приобретению Twitter стала крупнейшим в истории выкупом технологической компании с использованием заемных средств. Чтобы заключить ее, Илон свалил на компанию около 13 миллиардов долларов долга — сейчас Twitter зарабатывает меньше денег в год, чем задолжал своим кредиторам. Как сообщает Bloomberg, банкиры Маска сейчас рассматривают возможность предоставления новых маржинальных ссуд, обеспеченных акциями Tesla, чтобы сократить часть долга Twitter.

Поскольку с Twitter ситуация сложная, а цена акций Tesla падает, SpaceX становится все более важной частью состояния Маска. Ее стоимость составляет 47 миллиардов долларов исходя из июньского раунда финансирования, который оценил частную компанию примерно в 125 миллиардов долларов. Сама SpaceX предложила продать внутренние акции по цене, которая повысит отметку компании до 140 миллиардов долларов. Эта стоимость может увеличить чистый капитал Илона Маска, однако данные пока не используются в индексе Bloomberg.

Бернар Арно – самый богатый человек мира

Арно (который недавно продал свой частный самолет, чтобы «спрятаться» от пользователей Twitter) в течение длительного времени занимал лидерские места в рейтинге богатства, но его состояние никогда не росло так быстро, как капитал американских технологических миллиардеров.

Теперь его империя неплохо себя чувствует, тогда как Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ларри Пейдж и Сергей Брин из Alphabet наблюдают, как их состояние обрушивается из-за роста процентных ставок.

Предприятие LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), базирующееся в Париже, занимается производством люксовой одежды, изысканных вин и розничной торговлей (выигравшей от «отложенного спроса», который освободился, когда в большинстве стран были сняты ограничения на покупки и путешествия, связанные с коронавирусом). Бренды Арно обслуживают состоятельных людей и представляют модные дома Christin Dior и Fendi, ювелиров Bulgari и Tiffany, а также дом шампанского Moet & Chandon.

Источник: Bloomberg