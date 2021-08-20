Сотрудники Apple вернутся в офисы не ранее января — компании вновь пришлось перенести сроки





В июле мы вам рассказывали о том, что Apple решила вернуть сотрудников в офисы в октябре этого года. Теперь же компания вновь откладывает данное событие — ожидается, что возвращение состоится в начале 2022 года.

В новом отчете Bloomberg утверждается, что в четверг Apple разослала своим сотрудникам служебную записку, подтверждающую, что возвращение в офис перенесено на январь 2022 года. Решение, как и ожидалось, связано с растущим числом случаев заболевания COVID-19 в США и других странах.

Apple полностью перешла на удаленную работу в 2020 году после вспышки COVID-19, и пока лишь небольшая часть сотрудников вернулась в офисы компании по всему миру. Однако, по мере ускорения вакцинации, глава Apple Тим Кук заявил в июне, что сотрудники должны вернуться в офисы уже осенью.

Предполагалось, что будет использована гибридная система — необходимо будет посещать офис три раза в неделю. Впрочем, группе сотрудников такое решение не понравилось и они выступали против возвращения на рабочие места. Apple, в свою очередь, аргументирует решение тем, что личное сотрудничество имеет важное значение для корпоративной культуры.

Источник: 9to5mac