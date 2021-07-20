Bloomberg: Apple минимум на месяц решила отложить решение о возврате сотрудников в офисы





После многочисленных дискуссий о возвращении сотрудников Apple в офисы, компания все же решила отложить данное намерение минимум на месяц. По словам источников, знакомых с этим вопросом, решение связано с распространением новых вариантов COVID-19 в нескольких странах.

Поскольку темпы вакцинации от COVID-19 увеличиваются во всем мире, генеральный директор Apple Тим Кук объявил в июне, что сотрудники компании вернутся на свои рабочие места уже в сентябре. В служебной записке, отправленной работникам, Кук упомянул, что они должны будут присутствовать в офисах три дня в неделю как минимум до 2022 года.

Однако даже в условиях массовой вакцинации во многих странах растет количество новых случаев заражения COVID-19. Это привело к переосмыслению своих стратегий компаниями на 2021 год. Facebook и Google проявили большую гибкость касательно удаленной работы, а вот Apple избрала гибридную модель, в которой сотрудники должны работать три дня в неделю из офиса. Часть работников уже посещала офис в определенные дни, но с сентября это должно было стать обязательным для всех.

Теперь же, по данным Bloomberg, Apple не рассчитывает на реализацию такой модели ранее октября этого года.

Тем временем группа сотрудников выражает недовольство строгой политикой Apple, запрещающей людям работать из дома постоянно. Apple, в свою очередь, заявляет, что «личное сотрудничество имеет важное значение» для корпоративной культуры. И, несмотря на возникшую задержку, компания не собирается менять свое решение на основании этих жалоб.

Источник: 9to5mac