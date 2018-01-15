Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили распространение вредоносного ПО для слежки и перехвата данных с мобильных устройств

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали распространение вредоносного ПО, нацеленного на взлом мобильных устройств с целью шпионажа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как было установлено опергруппой СБУ, группа злоумышленников из разных регионов Украины создала программу для скрытого снятия информации с мобильных устройств и предлагали соответствующие услуги на специальных онлайн-площадках.

Заполнив на сайте соответствующую заявку, заказчик получал сначала тестовый доступ к «сервису» – «ссылку, которую он должен был физически «закачать» на телефон нужного ему лица». Видимо, речь о ссылке на загрузку вредоносного ПО. После установки программа запускалась автоматически при каждом включении мобильного телефона, не проявляла признаков активности во время работы и действовала скрыто от собственника.

Сообщается, что посредством этого вредоносного ПО злоумышленники могли перехватывать телефонные разговоры, сообщения SMS и MMS, фиксировать местонахождение абонента, получать доступ к перепискам через мессенджеры и электронную почту, а также к фото- и видеофайлам, хранящимся на мобильном устройстве.

Все похищенные данные хранились для клиента в «личном кабинете» на веб-ресурсах злоумышленников. Для постоянного пользования «сервисом» заказчик должен был произвести оплату на необходимый ему срок через электронные платежные системы.

Сотрудники Управления СБУ в Харьковской области провели ряд обысков в офисах и по местам проживания участников группы, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

Открыто уголовное дело по подозрению в незаконном использовании специальных технических средств для негласного получения информации и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи – ч. 2 ст. 359 и ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

На месте продолжаются следственно-оперативные действия, подозреваемым готовятся предъявить обвинения.

Источник: СБУ