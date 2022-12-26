Сотрудник Microsoft внепланово анонсировал вкладки в «Блокноте» для Windows

Похоже, что сотрудник Microsoft по неосторожности анонсировал вкладки в приложении «Блокнот» для Windows 11. Старший менеджер по продуктам Microsoft опубликовал фотографию версии Блокнота с вкладками, восторженно подписав ее: «В Блокноте в Windows 11 теперь есть вкладки!».

Твит был удален через несколько минут, но не раньше, чем Windows Central и несколько других энтузиастов Windows его заметили. Скриншот «Блокнота» содержит внутреннее предупреждение Microsoft: «Конфиденциально. Не обсуждайте функции и не делайте скриншотов». Это предупреждение предполагает, что функция вкладок все еще находится на раннем этапе внутреннего тестирования в Microsoft. Предположительно, она может появиться у участников программы предварительной оценки Windows в начале 2023 года.

Если Microsoft продолжит внедрение, «Блокнот» станет вторым встроенным приложением после «Проводника», уже снабженного вкладками. Первоначально Microsoft протестировала вкладки во всех приложениях Windows 10 четыре года назад с помощью функции Sets. Она включала поддержку вкладок в «Блокноте» и «Проводнике», но Microsoft в конечном итоге отменила проект, так и не добавив его в Windows 10.

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Изменение в «Блокноте» может сигнализировать о переходе к вкладкам в большем количестве встроенных приложений. Сама идей вкладок и сторонние приложения с такой возможностью пользуются большой популярностью у пользователей уже много лет. Их внедрение может сделать встроенные приложения Windows более востребованными.

Источник: The Verge