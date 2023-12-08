Соцсеть Threads от Meta получила темы с возможностью поиска (похожую на хештеги)

Марк Цукерберг анонсировал это изменение в прошлом месяце, но теперь оно доступно всем пользователям Threads. Они могут добавлять по одному тэгу к каждому сообщению, а приложение будет показывать предложения по тэгам и статистику о том, сколько других пользователей использовали их в прошлом, передает Engadget.

Следует отметить, что хотя функцию можно найти под знаком символом #, теги Threads несколько отличаются от хештегов. Как отметил в своем посте руководитель Instagram Адам Моссери, теги Threads могут содержать пробелы и специальные символы. Сообщения в Threads также ограничены одним тегом на сообщение, поэтому пользователям следует хорошо подумать, какой именно выбирать.

Хештеги были популярной функцией для конкурента Meta — Twitter, и многие пользователи спрашивали, почему компания не перенесла эту функцию, которая также широко используется в Instagram. Похоже, что Meta не спешила вводить эту функцию из-за опасений, что она может быть использована не по назначению на быстрорастущей платформе.