Новости Софт 08.12.2023 в 12:17 comment views icon

Соцсеть Threads от Meta получила темы с возможностью поиска (похожую на хештеги)

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Юрій Орос

Автор новин

Соцсеть Threads от Meta получила темы с возможностью поиска (похожую на хештеги)

Последнее обновление соцсети Threads от Meta должно удовлетворить давний запрос на функцию для конкурента компании – X (Twitter): теги темы (topic tags). Компания добавила теги с возможностью поиска (searchable tags), чтобы облегчить людям поиск интересующих их тем.

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Марк Цукерберг анонсировал это изменение в прошлом месяце, но теперь оно доступно всем пользователям Threads. Они могут добавлять по одному тэгу к каждому сообщению, а приложение будет показывать предложения по тэгам и статистику о том, сколько других пользователей использовали их в прошлом, передает Engadget.

Следует отметить, что хотя функцию можно найти под знаком символом #, теги Threads несколько отличаются от хештегов. Как отметил в своем посте руководитель Instagram Адам Моссери, теги Threads могут содержать пробелы и специальные символы. Сообщения в Threads также ограничены одним тегом на сообщение, поэтому пользователям следует хорошо подумать, какой именно выбирать.

Хештеги были популярной функцией для конкурента Meta — Twitter, и многие пользователи спрашивали, почему компания не перенесла эту функцию, которая также широко используется в Instagram. Похоже, что Meta не спешила вводить эту функцию из-за опасений, что она может быть использована не по назначению на быстрорастущей платформе.

В Instagram хештеги использовали для распространения дезинформации и другого проблематичного контента. И хотя Meta уже наложила ограничения на поиск потенциально чувствительного контента в Threads, дополнительные ограничения для тегов могут препятствовать другим видам злоупотреблений.

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