Соучредитель Oracle Ларри Эллисон и криптобиржа Binance выделили $1,5 млрд Илону Маску для покупки Twitter

5 мая Илон Маск изменил для Комиссии по ценным бумагам и биржам США общее заявление о покупке соцсети. Из документа следует, что среди новых обязательств появилось выделение $7,2 млрд по финансированию в связи с соглашением о приобретении Twitter.

Криптобиржа Binance вошла в четверку крупнейших инвесторов Twitter, выделив $500 млн. Фонд соучредителя Oracle Ларри Эллисона инвестировал $1 млрд, а Sequoia Capital и VyCapital – $800 и $700 млн. соответственно.

Глава Binance Чангпенг Чжао написал, что инвестиции стали «небольшим вкладом в общее дело».

A small contribution to the cause. https://t.co/xD9XZxOWfL

