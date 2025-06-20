Компания xAI Илона Маска тратит $1 млрд ежемесячно и привлекает миллиардные кредиты из-за небольших доходов

Стартап Илона Маска xAI тратит $1 млрд ежемесячно, поскольку стоимость создания передовых моделей искусственного интеллекта значительно опережает доходы. Компания также привлекает кредиты.

Чтобы покрыть расходы в надежде на будущие доходы, компания пытается получить $9,3 млрд кредитов, как сообщают источники Bloomberg. Но еще до того, как деньги поступят на счет, она планирует потратить более половины из них в течение следующих трех месяцев. Всего xAI планирует потратить около $13 млрд только в этом году, ее поступления едва успевают за расходами.

Компания сейчас завершает процесс привлечения акционерного капитала на сумму $4,3 млрд и уже планирует привлечь еще $6,4 млрд в следующем году. Все это в дополнение к $5 млрд, которые помогает ей привлекать Morgan Stanley. Ожидается, что корпоративный кредит поможет оплатить развитие центра обработки данных xAI.

Недостаток средств частично обусловлен огромными затратами, с которыми сталкиваются все компании, занимающиеся искусственным интеллектом, на этапах покупки оборудования и обучения передовых моделей. Carlyle Group прогнозирует, что к 2030 году для удовлетворения спроса на создание инфраструктуры компании потратят $1,8 трлн. xAI пытается не отставать от конкурентов, таких как OpenAI и Anthropic, имея гораздо меньшие возможности.

Ранее Bloomberg сообщал, что OpenAI ожидает доход в размере $12,7 млрд в этом году. Доход xAI доход, о размерах которого недавно сообщили инвесторам, составит лишь $500 млн в этом году, а в следующем запланирован рост до более чем $2 млрд. Но ее владелец, Илон Маск, способен компенсировать расходы собственными средствами, а также известный привлечением огромных кредитов. Его SpaceX годами терпела убытки, стремясь к своей долгосрочной цели — межпланетным исследованиям.

Представитель компании отказался от комментариев относительно доходов и расходов компании. Однако Маск заявил: «Bloomberg несет чушь» в ответ на публикацию на в X, которая ссылалась на статью.