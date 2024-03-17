Совместный разъем DisplayPort и HDMI: в прототипе Steam Machine это сделали еще 11 лет назад

Один из первых прототипов Steam Machine, мини-ПК Xi3 Piston, был детально осмотрен на YouTube-канале Bringus Studios. Этот ПК 2013 года работает под управлением Windows вместо операционной системы SteamOS на базе Linux. Согласно тестам Bringus Studios ПК, который Xi3 позже выпустил под названием Piston, имеет посредственную производительность в играх, и даже в свое время он не был очень быстрым.

Xi3 Piston имеет процессор AMD Trinity и 8 ГБ оперативной памяти. Этот чип имеет название R-464L, но на самом деле это аналог AMD A10-4600M 2012 года. Но самую интересную деталь компьютера можно увидеть не изнутри, а снаружи. Это совмещенный разъем DisplayPort и HDMI.

Итак, после видео о Xi3 Piston от Bringus Studios, бывший сотрудник Xi3 обратился к команде на Discord и объяснил назначение порта DP с поддержкой сигнала HDMI (полной совместимости контактов все же нет). Экспериментаторы меняли настройки HDMI или DisplayPort в BIOS, однако сотрудник говорит, что параметр BIOS по умолчанию автоматически должен определять, какое устройство подключено.

Сайт PC Watch поближе присмотрелся к разъему: он оказался моделью REGO Electronics HDMI/DisplayPort 2-in-1. Он использует нестандартный 21-й контакт. Когда он свободен, соединение работает как HDMI, тогда как DisplayPort фактически закрывает этот контакт, и включает этим собственный протокол. Штекеры HDMI и DP отлично работают с этим конкретным портом и плотно прилегают, как «родные».

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Обычные разъемы HDMI и DP откровенно физически несовместимы физически. Дополнительный контакт и устранение некоторых частей оригинального разъема помогли создать DisplayPort, который хорошо принимает штекер HDMI. С учетом современного статус-кво видеокарт, имеющих, как правило, 3 разъема DP и один HDMI, и мониторов, среди которых по факту преобладают HDMI, производители материнских плат и видеоадаптеров могли воспользоваться этим 13-летним опытом.

Источник: Tom’s Hardware

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